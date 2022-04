MotoGP-Liveticker Argentinien: Aprilia feiert erste Pole - Bagnaia in Q1 raus

Es kann endlich losgehen!

Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres MotoGP-Livetickers 2022! Nach den Frachtproblemen starten wir mit Verspätung in dieses Rennwochenende in Argentinien, denn am Freitag konnte nicht gefahren werden, weil einige Teams ohne Ausrüstung dastanden.



In der Nacht ist der Flieger jedoch in Termas de Rio Hondo eingetroffen, sodass es jetzt endlich losgehen kann. Die kleinen Klassen eröffnen den Tag mit dem ersten und zweiten Freien Training. Erst dann geht die MotoGp auf die Strecke. Wir haben für Dich in diesem Liveticker wie immer alle Sessions im Blick und halten Dich mit allen Informationen auf und abseits der Strecke up to date.



Der Zeitplan für Samstag:

13:15 - 14:05 Uhr: Moto3 FT1

14:20 - 15:10 Uhr: Moto2 FT1

15:25 - 16:15 Uhr: Moto3 FT2

16:30 - 17:20 Uhr: Moto2 FT2

17:35 - 18:35 Uhr: MotoGP FT1



18:50 - 19:05 Uhr: Moto3 Q1

19:15 - 19:30 Uhr: Moto3 Q2

19:45 - 20:00 Uhr: Moto2 Q1

20:10 - 20:25 Uhr: Moto2 Q2

20:40 - 21:40 Uhr: MotoGP FT2

22:05 - 22:20 Uhr: MotoGP Q1

22:30 - 22:45 Uhr: MotoGP Q2

Foto: Federico Faturos

Dass ein Grand-Prix-Wochenende aufgrund von Frachtproblemen und leeren Boxen verkürzt werden muss, wie jüngst in Argentinien, ist ein Novum. Doch auch zuvor war die MotoGP schon einige Male gezwungen, zu improvisieren und ihre Zeitpläne umzustellen.