Das Starterfeld in Assen

Aufgrund von Verletzungen fehlen einige Fahrer an diesem Rennwochenende: Franco Morbidelli muss nach einem Trainingsunfall am Knie operiert werden, für ihn springt Superbike-Pilot Garrett Gerloff ein.



In der Moto2 fehlen Lorenzo Baldassarri und Yari Montella. Letzterer wird erneut durch Alonso Lopez ersetzt. Und der Moto3 müssen gleich drei Fahrer verletzungbedingt pausieren: Ayumu Sasaki, Carlos Tatay und Maximilian Kofler.



Anstelle von Tatay fährt Elia Bartolini, Koflers Bike übernimmt Joel Kelso. Zudem ist in der Moto3 mit Takuma Matsuyama ein Wildcard-Fahrer dabei.