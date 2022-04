MotoGP-Liveticker Indonesien: Quartararo Schnellster, Marquez gestürzt

Guten Morgen!

Hallo und willkommen beim MotoGP-Liveticker zum zweiten Rennwochenende des Jahres. Zum ersten Mal wird auf der neuen Mandalika-Strecke gefahren. Die Zeitverschiebung zu Indonesien beträgt 7 Stunden. Hier im Ticker halten wir Dich wie gewohnt mit allen wichtigen Infos von den Trainings auf dem Laufenden. Solltest Du erst am Vormittag dabei sein, dann klick Dich durch und erfahre, was sich in der Nacht getan hat.



Der Zeitplan für Freitag (in MEZ):

01:50 - 02:30 Uhr: Moto3 FT1

02:50 - 03:30 Uhr: Moto2 FT1

03:50 - 04:35 Uhr: MotoGP FT1



06:05 - 06:45 Uhr: Moto3 FT2

07:05 - 07:45 Uhr: Moto2 FT2

08:05 - 08:50 Uhr: MotoGP FT2