05:57

Tag der Qualifyings

Hallo und willkommen beim MotoGP-Liveticker zum Saisonauftakt in Katar. Heute stehen die Qualifyings der drei Klassen auf dem Losail-Circuit auf dem Programm. Davor wird in den dritten Freien Trainings endgültig entschieden, wer sich direkt einen Platz in Q2 sichert. Hier im Ticker begleiten wir den Tag und halten dich mit allen wichtigen Infos auf dem Laufenden.



3. Freies Training

11:25-12:05 Uhr: Moto3

12:20-13:00 Uhr: Moto2

13:15-14:00 Uhr: MotoGP



Qualifying, Samstag, 27.03.2021:

15:30-15:45 Uhr: Moto3 Q1

15:55-16:10 Uhr: Moto3 Q2

16:25-16:40 Uhr: Moto2 Q1

16:50-17:05 Uhr: Moto2 Q2

17:20-17:50 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

18:00-18:15 Uhr: MotoGP Q1

18:25-18:40 Uhr: MotoGP Q2