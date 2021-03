07:46

Moto3 Warm-up: Große Gruppe beisammen

Die Fahrer sind gemeinsam hinausgefahren. Somit haben wir einen großen Pulk, der schon an das Rennen erinnert. In der kleinsten Klasse wird im Warm-up nichts mehr am Set-up geändert, sondern die Fahrer sollen sich voll und ganz auf sich und die Zweikämpfe konzentrieren.