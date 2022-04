MotoGP-Liveticker Portimao: Die ersten Freien Trainings im Regen

Moto3 FT1: Zwei neue Gesichter

Das Aspar-Team hat diesmal drei GasGas-Motorräder im Einsatz. David Alonso ist mit einer Wildcard dabei. Seinen ersten Gaststart absolvierte der Kolumbianer im Vorjahr in Misano.

Alonso ist der amtierende Meister des Red Bull Rookies-Cup. Am kommenden Montag feiert er seinen 16. Geburtstag. In diesem Jahr bestreitet Alonso die Moto3-Juniorenweltmeisterschaft.



Alberto Surra ist nach seinem Crash in Austin nicht dabei. Er wird im Snipers-Team von Syarifuddin Azman vertreten.