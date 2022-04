MotoGP-Liveticker Portimao: Bestzeit Oliveira, Bastianini muss in Q1 fahren Die MotoGP in Portugal im Liveticker +++ Wie entwickelt sich das Wetter am Samstag? +++ Jagd nach den wichtigen Q2-Plätzen am Vormittag +++

Bericht Status: Live 10:57 Moto3 FT3: Es ist nass und kühl Auch heute Vormittag ist die Strecke nass und mit elf Grad Celsius ist es kühl. Vor einer knappen Stunde hat es stark geregnet. Jetzt hat der Niederschlag wieder aufgehört. Aber das Training muss mit Regenreifen begonnen werden.