03:46

Qualifying-Tag!

Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres MotoGP-Livetickers zum Grand Prix von Portugal in Portimao! An diesem Samstag liegt wieder ein volles Programm vor uns. In den dritten Freien Trainings entscheidet sich, wer den Direkteinzug in Q2 schafft. Am Nachmittag wird in den Qualifyings dann um die Pole gekämpft.



Im Vorjahr konnte sich Lokalmatador Miguel Oliveira den Platz an der Sonne sichern und legte damit den Grundstein für einen Start-Ziel-Sieg. Doch gestern war der Portugiese noch nicht im absoluten Spitzenfeld zu finden.



Der Zeitplan für Samstag:

3. Freies Training

10:00-10:40 Uhr: Moto3

10:55-11:40 Uhr: MotoGP

11:55-12:35 Uhr: Moto2



Qualifying

13:35-13:50 Uhr: Moto3 Q1

14:00-14:15 Uhr: Moto3 Q2

14:30-15:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

15:10-15:25 Uhr: MotoGP Q1

15:35-15:50 Uhr: MotoGP Q2

16:10-16:35 Uhr: Moto2 Q1

16:35-16:50 Uhr: Moto2 Q2