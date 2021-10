09:51

Moto3: Sergio Garcia nicht fit

Gestern war Garcia im ersten Freien Training schwer gestürzt, bekam aber die Freigabe, auch am Nachmittag auf die Strecke zu gehen. Bei einer genaueren medizinischen Untersuchung wurde bei aktuellen WM-Zweiten jedoch ein Hämaton an der Niere festgestellt.



Für den Rest des Wochenendes ist Garcia deshalb zum Zuschauen verdammt. In der WM wird er somit weiterhin Boden an den ohnehin klar führenden Acosta verlieren.