03:43

Tag 2 in Silverstone

Auf ein Neues an Tag 2 in Silverstone! Heute stehen wie immer die dritten Freien Trainings sowie die Qualifyings auf dem Programm. Bereits gestern haben wir neue Rekorde gesehen. Mal schauen, ob die Piloten heute noch eine Schippe drauflegen können.



Wir begleiten jede Session wieder in unserem MotoGP-Liveticker und versorgen Dich mit allen Infos auf und abseits der Strecke.



Der Zeitplan für Samstag:

3. Freies Training

10:00-10:40 Uhr: Moto3

10:55-11:40 Uhr: MotoGP

11:55-12:35 Uhr: Moto2



Qualifying

13:35-13:50 Uhr: Moto3 Q1

14:00-14:15 Uhr: Moto3 Q2

14:30-15:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

15:10-15:25 Uhr: MotoGP Q1

15:35-15:50 Uhr: MotoGP Q2

16:10-16:25 Uhr: Moto2 Q1

16:35-16:50 Uhr: Moto2 Q2