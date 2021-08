02:43

Es geht wieder los!

Das Warten hat ein Ende! An diesem Wochenende startet die MotoGP nach fünfwöchiger Pause mit dem Grand Prix der Steiermark in die zweite Saisonhälfte 2021. Fahrer und Fans sind gleichermaßen froh, dass es endlich weitergeht!



Wir begleiten diesen Trainingsfreitag in Spielberg wie immer in unserem MotoGP-Liveticker, und das über alle Klassen hinweg. Es lohnt sich also, dranzubleiben.



Der Zeitplan für Freitag:

1. Freies Training

09:00-09:40 Uhr: Moto3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP

10:55-11:35 Uhr: Moto2



2. Freies Training

13:15-13:55 Uhr: Moto3

14:10-14:55 Uhr: MotoGP

15:10-15:50 Uhr: Moto2