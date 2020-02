Alex Marquez mit Rückstand: "Ein schwieriger Test für uns"

MotoGP-Rookie Alex Marquez beendete den letzten Wintertest in Katar an der 21. und vorletzten Stelle. Allerdings nahm der neue Honda-Fahrer zum Schluss keine Zeitattacke in Angriff, wodurch sich sein Rückstand von 1,6 Sekunden teilweise erklärt. Trotzdem ist nach dem Testwinter klar, dass Marquez noch nicht zu den Top 10 zählt.

"Ja, es war ein etwas schwieriger Test für uns", sagt der amtierende Moto2-Weltmeister. "Nach Sepang war ich mehr oder weniger zufrieden, recht zuversichtlich. Aber hier hat das Motorrad nicht richtig funktioniert." Alle Honda-Fahrer hatten auf dem Losail-Circuit Schwierigkeiten mit dem Handling. Die Ingenieure suchten fieberhaft nach Lösungen.

Für Marquez ging es auch darum, an sich selbst und seiner Anpassung an die Königsklasse zu arbeiten. "Die ersten 30 Runden waren etwas besser", sagt er über den letzten Tag. "Wir haben den Rhythmus etwas verbessert. Ich konnte keine gute Zeitattacke fahren, aber generell fühlte ich mich besser. Trotzdem ist der Rückstand noch groß."

"Es ist nicht die beste Strecke für Honda, das ist klar. Ich finde, es war etwas seltsam, dass es in Sepang recht okay war und es hier so viele Probleme gab. Die Temperaturen sind anders, das Griplevel ist anders. Es scheint, dass die Ingenieure Lösungen gefunden haben. Das ist wichtig. Wir versuchen, diese Unterschiede beim Grand Prix zu haben. Wir werden sehen, ob wir die richtigen Lösungen gefunden haben."

