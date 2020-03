Alle gleichgestellt: Suzuki begrüßt die Motor-Einfrierung mit Stand Katar

Obwohl die MotoGP-Saison 2020 noch nicht begonnen hat, wurden die Motorspezifikationen und der erste Aero-Body bereits laut dem Stand von Katar homologiert. Für Honda, Yamaha, Ducati und Suzuki bedeutet das, dass die Motorentwicklung eingefroren ist. KTM und Aprilia dürften aufgrund der Ausnahmen durch die Konzessionspunkteregel weiterentwickeln.

Angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie wird die Maßnahme der FIM begrüßt, dass man die Homologation schon durchgeführt hat. "Ich halte sie für richtig, auch weil sie den Verdacht und die Illusionen von der Art: 'Japanische Firmen arbeiten weiter, andere nicht' beseitigt", sagt Suzuki-Teammanager Davide Brivio gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

In Italien sind derzeit die Werke von Ducati und Aprilia geschlossen. Das trifft auch auf KTM in Österreich zu. "Niemand arbeitet, also sind wir alle in der gleichen Situation. Ich halte es für richtig. Wir sind also alle gleichgestellt. Tatsächlich haben wir bereits alle Informationen an den Verband geschickt."

In Japan wird wieder normal gearbeitet

"Unser Aerodynamik-Paket haben wir bestätigt, und unser Motor zum Einfrieren war bereits in Katar, sodass wir diesen Motor liefern werden", so Brivio. Das Suzuki-Hauptquartier befindet sich in der Stadt Hamamatsu, die sich in der Präfektur Shizuoka auf der Hauptinsel Japans befindet. In dieser Industriestadt ist auch Yamaha zu Hause.

Davide Brivio arbeitet von seinem zu Hause in Italien aus Foto: LAT

In Japan wird somit weitergearbeitet. Ein Bereich ist das Holeshot-Device, das Suzuki bei den Vorsaisontests noch nicht hatte. "Wir werden daran arbeiten, wenn wir können, das kann ich nicht leugnen", verrät Brivio. "Es ist ein Element, an dem man arbeiten kann, aber jetzt ist es komplizierter, weil wir noch nicht das erste Rennen hatten, also fehlen ein paar Informationen."

Und weil die MotoGP-Bikes nicht fahren, sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt, denn die Ingenieure erhalten keine frischen Daten von unterschiedlichen Strecken. "Das Paket, mit dem wir die Tests abgeschlossen hatten, war in Ordnung, also sind wir unserer Meinung nach im grünen Bereich. Wir waren bereit, uns den ersten Rennen zu stellen, zu prüfen, was unsere Probleme sind, und dann daran zu arbeiten. Aber dafür müssen wir warten."

