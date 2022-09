Andrea Dovizioso: Alle 15 Siege seiner MotoGP-Karriere Bild für Bild

Mit dem Grand Prix von San Marino am ersten September-Wochenende 2022 in Misano geht die MotoGP-Karriere von Andrea Dovizioso zu Ende. Debütiert hatte der Italiener in der Königsklasse der Motorrad-WM in der Saison 2008 beim damaligen Honda-Kundenteam Scot Racing.

Für die MotoGP-Klasse empfohlen hatte sich Dovizioso mit dem Gewinn des WM-Titels 2004 in der 125er-Klasse sowie zwei Vize-WM-Titeln (2006 und 2007) in der 250er-Klasse. Sämtliche Erfolge in den kleinen Klassen hatte "Dovi" mit dem Scot-Team erzielt.

Als MotoGP-Rookie 2008 schaffte es Dovizioso mit dem kleinen Team sogar einmal auf das Podium, nämlich als Dritter beim Grand Prix von Malaysia in Sepang. Es war der erste von 62 Podestplätzen, die Dovizioso in insgesamt 14 Jahren Königsklasse eingefahren hat.

15 MotoGP-Siege mit Honda und Ducati

Nach seiner Rookie-Saison 2008 wechselte Dovizioso zur MotoGP-Saison 2009 ins Honda-Werksteam. Dort fuhr er drei Jahre lang, wobei ihm in Donington 2009 sein erster Sieg gelang. Es blieb der einzige Sieg, den "Dovi" mit einer Honda erzielte. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Italiener bei Ducati.

Für Ducati fuhr Dovizioso von 2013 bis 2020, nachdem er 2012 eine Saison lang für Tech-3-Yamaha angetreten war. In seinen acht Ducati-Jahren fuhr "Dovi" 14 Siege heraus, darunter gleich mehrere in denkbar engen Zielkurven-Duellen gegen Honda-Star Marc Marquez. Zusammen mit seinem eigenen Honda-Sieg in Donington 2009 kommt Dovizioso zum Ende seiner Karriere auf 15 MotoGP-Siege:

Die letzten zwei Saisons in Doviziosos Karriere waren Teilzeitsaisons, die nicht mehr von Erfolgen geprägt waren. Im September 2021 dockte er bei Petronas-Yamaha an, kam mit der M1 aber längst nicht so gut zurecht wie es ihm 2012 im Tech-3-Team (sechs Podestplätze) gelungen war. Für 2022 blieb Dovizioso beim Yamaha-Kundenteam, das von Petronas in RNF umbenannt wurde. Erfolge aber blieben weiterhin aus.

Dovizioso froh über Abschied in Misano - Kollegen würdigen ihn

Im Vorfeld des Grand Prix von Großbritannien 2022 in Silverstone erklärte Dovizioso, dass er seine letzte MotoGP-Saison nicht zu Ende fährt. Der San-Marino-Grand-Prix in Misano ist seine Abschiedsvorstellung.

"Bis gestern wäre es für mich ein normales Rennwochenende gewesen", meint Dovizioso am Donnerstag. "Aber jetzt, mit all den Fragen und all den Leuten hier, da wird einem schon klar, dass es das letzte Rennen sein wird. Ich bin aber froh, dass es genau hier zu Ende geht."

Misano am Sonntag wird für Dovizioso das 346. und letzte Rennen in der Motorrad-WM Foto: Motorsport Images

Mit insgesamt 248 Rennen allein in der Königsklasse liegt "Dovi" in puncto Routine an zweiter Stelle hinter seinem Landsmann Valentino Rossi (372 Rennen). Auch über alle WM-Klassen hinweg hat einzig Rossi mit deren 432 mehr Grands Prix bestritten als Dovizioso, der auf 346 kommt.

Der amtierende MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo kommentiert Doviziosos Abschied mit den Worten: "Mit Andrea verlässt natürlich ein großer Name diese Bühne. Er hat allein in der MotoGP-Klasse 15 Rennen gewonnen. Ich wünsche ihm das Beste."

Und der aktuelle Ducati-Pilot Francesco Bagnaia sagt: "Wir alle haben großartige Erinnerungen an 'Dovi'. Was er über all die Jahre bei Ducati geleistet hat, ist bemerkenswert. Er war ja der einzige, der Marc [Marquez] Gegenwehr geleistet hat, als der ganz vorne fuhr. Dass er nun in Misano abtritt, wird für ihn natürlich sehr emotional."