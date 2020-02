Andrea Dovizioso will mit Ducati die Qualifying-Schwäche von 2019 beheben

Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso ist sich bewusst, dass er in der MotoGP-Saison 2020 stärkere Qualifyings zeigen muss, wenn er Weltmeister Marc Marquez die Arbeit erschweren möchte. Im vergangenen Jahr startete Dovizioso nicht einmal von der Pole-Position. Nur drei Mal stand die Ducati mit der Nummer 04 in der ersten Startreihe.

"Es ist sehr wichtig, zu Beginn des Rennens vorne zu sein. Es ist sehr wichtig, ein bisschen weiter vorne zu starten als im Vorjahr", bemerkt Dovizioso und gesteht: "Im vergangenen Jahr hatte ich im Qualifying stark zu kämpfen."

Die clevere Startvorrichtung der Ducati Desmosedici kaschierte einige schlechte Startplätze, denn nach dem Erlöschen der Ampel beschleunigte Doviziosos Motorrad meist deutlich besser als die Maschinen der Konkurrenz.

"Zum Glück konnten wir bei den Starts oft viele Positionen gutmachen, doch dafür muss man alles richtig machen. Man muss viel riskieren. Es ist besser, diese Situation zu vermeiden", erklärt der Italiener. "Es gibt viele Dinge, die wir zusammen mit dem Team besser machen können."

Bereits in Sepang möchte Dovizioso den Fokus auf die Qualifying-Performance legen: "Bei den Tests müssen wir neben den neuen Teilen auch probieren, wie wir unsere Qualifyings verbessern können, weil es sehr wichtig ist, in den beiden ersten Startreihen zu stehen. Manchmal reicht uns auch die dritte Startreihe, doch es ist immer besser, wenn man zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position ist."

Mit Bildmaterial von Ducati.