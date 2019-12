Andrea Iannone reagiert auf die positive Doping-Probe: "Bin total entspannt"

Am Dienstag vermeldete die FIM, dass Andrea Iannone bei einer Doping-Probe positiv getestet wurde (mehr Informationen). Wenige Stunden später reagierte der "Maniac" mit einem Instagram-Post und kommentierte die Kontroverse, die ihn vorerst aus dem Renngeschehen reißt.

"Ich bin total entspannt und möchte meine Fans und Aprilia beruhigen", schreibt Iannone. "Ich bin offen für weitere Analysen. Mich hat es überrascht, weil ich bisher noch keine offizielle Benachrichtigung erhalten habe."

"Über die Jahre und auch in dieser Saison habe ich mich fortlaufenden Untersuchungen unterzogen, die immer negativ waren. Deshalb habe ich volles Vertrauen, dass es auch dieses Mal einen guten Ausgang nehmen wird", kommentiert der Aprilia-Werkspilot.

Am 3. November musste Iannone beim Malaysia-Grand-Prix in Sepang eine Probe abgeben. Diese wurde in einem Labor im sächsischen Kreischa untersucht und als positiv eingestuft.

Mit Bildmaterial von LAT.