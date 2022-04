Bezzecchi: Ein Vorteil, dass er schon so lange für VR46 fährt?

Auch wenn es sich in der Punktetabelle nicht widerspiegelt: An den ersten beiden MotoGP-Wochenenden zeigte Rookie Marco Bezzecchi eine durchaus vielversprechende Pace. In Katar lag er als bester Neueinsteiger auf Platz 13, als er stürzte.

In Mandalika konnte der VR46-Pilot mit guten Platzierungen in den Trainings (Dritter im FT3, Zweiter im FT4) Achtungszeichen setzen. Im Qualifying lag er aussichtsreich auf Q2-Kurs, verpasste den Einzug in Folge eines Sturzes am Ende nur knapp.

Auch wenn in seinem ersten Regenrennen seiner MotoGP-Karriere am Ende nur für Platz 20 reichte, scheint sich der Italiener in der neuen Klasse gut einzuleben. Dabei hilft ihm laut eigener Aussage auch die Tatsache, dass er als Fahrer der VR46-Akademie auch in der MotoGP mit seinem gewohnten Team arbeitet.

"Teil der Akademie zu sein, ist mit Sicherheit ein großer Vorteil", sagt Bezzecchi und betont: "Insbesondere für mich ist es gut, immer dieselben Leute um sich zu haben. Wenn man schon einige Jahre zusammenarbeitet, kennt man sich einfach gut."

"Sie wissen, was ich brauche, um mich in der Box wohlzufühlen. Umgekehrt kenne ich sie und weiß, mit ihnen umzugehen. Natürlich ist es nicht das komplett identische Team aus dem vergangenen Jahr, aber viele Leute sind gleich geblieben. Für mich ist das wichtig, denn ich schätze die Beziehungen."

"Meine Jungs auch in diesem Jahr um mich zu haben, ist also etwas Besonderes", freut sich der MotoGP-Rookie über Kontinuität im Team. "Und auch mit den neuen Jungs im Team fühle ich mich schon sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren."

Als Crewchief hat Bezzecchi einen alten Bekannten aus der Garage von Valentino Rossi an seine Seite gestellt bekommen: Matteo Flamigni, langjähriger Dateningenieur des Ende 2021 zurückgetretenen Italieners, betreut den Rookie. Pablo Nieto, Bezzecchis Teammanager in der Moto2, ist mit ihm aufgestiegen.

