Coronavirus: Auch MotoGP in Argentinien auf Herbst verschoben

Die MotoGP-Fans müssen noch länger auf das erste Rennen der Königsklasse 2020 warten. Einen Tag nachdem der Grand Prix der USA von Anfang April in den Herbst verschoben wurde, gaben MotoGP-Promoter Dorna und der Motorrad-Weltverband FIM bekannt, dass auch der Grand Prix von Argentinien nicht plangemäß stattfinden wird.

Ursprünglich war Termas de Rio Hondo für den 19. April geplant gewesen. Aufgrund der weiteren Ausbreitung und weltweiten Maßnahmen gegen das CoViD-19 Coronavirus war dieser Termin nicht zu halten. So wie der Grand Prix der USA wandert auch Argentinien in den Herbst. Der neue Termin ist der 22. November.

Als neues Datum für die USA wurde der 15. November terminiert. Eine Woche später soll nun am 22. November in Argentinien gefahren werden. Das Saisonfinale in Valencia rückt dadurch um eine weitere Woche nach hinten auf den 29. November.

Laut derzeitigem Stand wird es somit auch im April keinen Grand Prix geben. Als neuer Saisonauftakt wird der 3. Mai anvisiert. Dann steht Jerez de la Frontera in Spanien im Kalender. Am Mittwoch beschloss allerdings die spanische Regierung, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abgesagt werden.

Der neue MotoGP-Rennkalender 2020 (Stand 11. März):

08. März: Katar/Losail (nur Moto2 und Moto3)

03. Mai: Spanien/Jerez

17. Mai: Frankreich/Le Mans

31. Mai: Italien/Mugello

07. Juni: Katalonien/Barcelona

21. Juni: Deutschland/Sachsenring

28. Juni: Niederlande/Assen

12. Juli: Finnland/KymiRing

09. August: Tschechien/Brünn

16. August: Österreich/Spielberg

20. August: Großbritannien (Silverstone)

13. September: San Marino/Misano

27. September: Aragon/Alcaniz

04. Oktober: Thailand/Buriram

18. Oktober: Japan/Motegi

25. Oktober: Australien/Phillip Island

01. November: Malaysia/Sepang

15. November: USA/Austin

22. November: Argentinien/Termas de Rio Hondo

29. November:Valencia/Ricardo Tormo

