Ducati-Sportdirektor zu Kalenderplanung: "Zehn Länder zu finden, wird schwierig"

Ab welchem Zeitpunkt und wie viele MotoGP-Rennen im Kalenderjahr 2020 stattfinden können, steht in den Sternen. Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta räumte jüngst auch die Möglichkeit ein, dass die Saison komplett abgesagt werden könnte. Die Hoffnung besteht aber weiterhin, dass ab Sommer und im Herbst eine verkürzte Saison gefahren werden könnte.

Ezpeletas Hoffnung besteht darin, dass man später im Jahr zehn Rennen zustande bringen könnte. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti hält das aber nicht für realistisch: "Wir glauben, dass es nicht einfach werden wird, zehn Länder zu finden, in denen die MotoGP unter mehr oder weniger normalen Umständen fahren könnte."

Stattdessen schlägt der Italiener im Gespräch mit 'Motorsport.com' ein anderes Szenario vor: "Eine mögliche Lösung wäre es, wenn man zum Beispiel fünf Länder findet und dort innerhalb von zehn Tagen zwei Grands Prix fährt. In der derzeitigen Situation ist es am besten, wenn man es von einem realistischen Standpunkt aus betrachtet, um diese Notsituation zu überstehen."

"Es wird an zwei Alternativen gearbeitet. Die optimistische Variante ist, dass es rund zehn Rennen geben wird. Ich glaube nicht, dass mehr möglich sein werden. Und die pessimistische Variante ist, dass gar kein Rennen stattfinden wird", so Ciabatti. Deshalb wäre es seiner Meinung nach am besten, fünf Strecken zu finden, wo man dann zwei Rennen fahren könnte.

Auch aus finanzieller Sicht wäre das ein Kompromiss, denn die Coronavirus-Pandemie wird auch wirtschaftliche Folgen haben. "Als Team und als Firma müssen wir, soweit es möglich ist, abschätzen können, was passieren wird. Natürlich wollen wir das nicht, aber es wäre von unserer Seite auch nicht vernünftig, wenn wir nicht die komplette Absage der Saison in Betracht ziehen würden", sagt der Ducati-Sportdirektor.

Mit Bildmaterial von LAT.