Ducati stellt Bedingungen für neuen Vertrag mit Dovizioso

Eine Fahrerpersonalie für die MotoGP-Saison 2021 hat Ducati geklärt: Jack Miller steigt zur kommenden Saison vom Satellitenteam Pramac ins Werksteam auf. Wer neben dem Australier die zweite Werks-Ducati fahren wird, ist aber noch nicht abschließend geklärt.

Bei Ducati favorisiert man die Variante, dass Andrea Dovizioso, dessen Vertrag Ende 2020 ausläuft, dem Team erhalten bleibt. Doch diese Variante knüpft der italienische Hersteller an Bedingungen. Denn angesichts der Coronakrise muss sich "Dovi" von ursprünglich angedachten Gehaltsvorstellungen verabschieden.

"Das Ziel von Ducati und, so glaube ich, auch von Andrea ist es, gemeinsam weiterzumachen. Wir durchleben aber gerade eine wirtschaftlich schwierige Zeit", wird Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti von 'GPOne.com' zitiert.

Das Motorrad als Trumpfkarte für Ducati?

"Ich will nicht schwarz malen, aber finanziell gesehen haben wir einige äußerst komplizierte Monate vor uns. Eines steht fest: Ein Festhalten an den Plänen aus der Zeit vor Corona wird nicht möglich sein", so der Ducati-Sportdirektor. Bei Ducati geht man davon aus, dass man sich mit Dovizioso wird einigen können - auch wenn es im KTM-Lager Fürsprecher für den dreimaligen Vizeweltmeister gibt.

Als Trumpfkarte für Ducati sieht Ciabatti die technischen Voraussetzungen: "Wir sind nicht in Eile. Und wir glauben, dass wir das konkurrenzfähigste Bike im Feld haben. Die Karten liegen für alle Beteiligten auf dem Tisch. Eine Deadline gibt es nicht. Wir sind zuversichtlich, dass Dovizioso mit uns weitermachen wird."

Petrucci in die Superbike-WM?

Diese Einschätzung teilt Ciabatti übrigens auch in Bezug auf Danilo Petrucci, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Werksteam in der MotoGP-WM. Vielmehr kann er sich prinzipiell vorstellen, dass "Petrux" ab 2021 für Ducati in der Superbike-WM an den Start gehen wird.

"Wir haben Danilo gesagt, dass wir für 2021 mit einem anderen Aufgebot planen, nämlich Dovizioso und Miller. Das heißt aber nicht, dass Danilo bei Ducati raus wäre. Wir haben ja noch keine Einigung mit Dovizioso getroffen", so der Sportdirektor.

Der Stuhl von Danilo Petrucci im MotoGP-Werksteam von Ducati wackelt Foto: LAT

Im Ducati-Team in der Superbike-WM stehen derzeit Chaz Davies und der letztjährige Britische Superbike-Champion Scott Redding unter Vertrag. Zwar tut sich Davies seit geraumer Zeit schwer, weil die Panigale V4 R nicht so gut zu seinem Fahrstil passt wie das Vorgängermodell. Doch Stand jetzt ist es laut Ciabatti noch nicht gesetzt, dass Petrucci Nachfolger von Davies wird.

Mit Bildmaterial von LAT.