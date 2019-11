Fabio Quartararo vor Sepang-GP: Yamaha-Topspeed bereitet Sorgen

Fabio Quartararo steht vor einem der wichtigsten Wochenenden der Saison. Der Malaysia-Grand-Prix in Sepang ist das Heimrennen seines Petronas-Yamaha-Teams. Die Erwartungen an Quartararo sind hoch. Kommt es beim vorletzten Grand Prix der Saison erneut zum Duell mit Weltmeister Marc Marquez?

Bereits in Misano und Buriram duellierten sich Marquez und Quartararo um den Sieg. Beide Male hatte Marquez die Nase vorn. "Das waren tolle Rennen, die mir sehr viel Spaß bereitet haben. Es ist immer etwas Besonderes, ein MotoGP-Rennen anzuführen", bemerkt Quartararo.

"Es hängt von den Bedingungen ab. Man kann mit unserem Motorrad nicht richtig spielen, denn der Topspeed ist nicht gerade unsere Stärke. Zuerst einmal müssen wir die Chance bekommen, erneut um den Sieg kämpfen zu können", so der Franzose.

Beim vergangenen Rennwochenende hatte der Rookie doppelt Pech. Zuerst flog er im Training ab und musste eine Trainingseinheit aussetzen. Danach folgte der zeitige Ausfall im Rennen. "Ich fühle mich schon besser. Sicher habe ich noch starke Schmerzen, aber auf dem Motorrad denkt man an andere Sachen als an den Fuß", bemerkt er.

"Es ist ein wichtiges Wochenende für uns. Das Team hat große Erwartungen. Es ist deren Heimrennen", stellt Quartararo klar, der in Australien nach dem Sturz im Training ein starkes Qualifying fuhr. "Man möchte so schnell wie möglich wieder aufs Motorrad steigen, um das Gefühl nicht zu verlieren", kommentiert er.

Anhaltspunkte dank Vorsaison-Test in Sepang

In Sepang konnte Quartararo bereits mit der MotoGP-Yamaha testen. "Es war immer ein Vorteil für uns, wenn wir vorher testen konnten. Wir haben die Daten vom Test, doch das Motorrad unterscheidet sich bei der Elektronik und bei der Leistung. Es wird dennoch eine Hilfe sein, weil ich schon weiß, wie sich das Motorrad in den Kurven verhalten wird", schildert er.

Kommt es erneut zum Duell Marc Marquez vs. Fabio Quartararo? Foto: LAT

"Ich habe einige Anhaltspunkte. In Katar und Misano testeten wir vorher und waren schnell. Hoffentlich ist es hier genau so", bemerkt der Yamaha-Pilot, der bei den anderen Rennen immer wieder die Daten seiner Markenkollegen herangezogen hat.

"Wir können unsere Daten mit denen des Werksteams vergleichen. Wir schauen uns die Daten von Sektor zu Sektor und manchmal auf kurvenspezifisch an. Dann erkennt man, welcher Fahrer in welcher Kurve schneller ist und wie er die Kurve fährt", berichtet Quartararo. "Das ist hilfreich, um näher an die Spitze heranzukommen."

