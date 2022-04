Fabio Quartararo zu Duell mit Marc Marquez: "Habe viel gelernt"

Fabio Quartararo beendete den Grand Prix der USA auf dem Circuit of The Americas als Siebter. Damit war der MotoGP-Weltmeister einmal mehr der beste Yamaha-Fahrer, denn Andrea Dovizioso wurde 15. und Franco Morbidelli 16. Nach vier Rennen ist Quartararo in der WM auf dem fünften Platz. Sein Rückstand auf Enea Bastianini beträgt 17 Punkte.

"Ehrlich, ich bin mit meiner Platzierung zufrieden, weil ich gekämpft habe, als würde es um den Sieg gehen", kommentiert Quartararo seinen siebten Platz in Austin. "Mental war es aber hart, wenn man sieht, wie die anderen Motorräder auf der Geraden wegfahren."

"Auf so einer Strecke können wir nicht um das Podium kämpfen. Die anderen Motorräder haben wirklich einen Schritt gemacht. Ich würde sogar sagen mehrere Schritte, während wir keine gemacht haben. Die Motoren wurden 18 Monate lang entwickelt."

"Sie haben einen sehr großen Fortschritt gemacht und wir nicht. Deshalb gibt es diesen Unterschied. Überholen ist für uns eine Mission, sehr schwierig. Wenn ich sehe, wie mich die anderen auf der Geraden überholen. Unsere Überholstelle war Kurve 7. Dort musste ich alles geben."

Duell mit Marc Marquez machte viel Spaß und war wichtig

Im letzten Renndrittel wurde Quartararo von Marc Marquez (Honda) eingeholt. Die beiden lieferten sich bis zum Schluss ein enges Duell um den sechsten Platz. Schlussendlich hatte Marquez knapp die Oberhand. Trotzdem sagt Quartararo: "Ich habe den Kampf mit Marc genossen."

Einmal kam es sogar zu einer Berührung. Was war geschehen? "Er ist mit dem Fuß abgerutscht und ich habe ihn mit dem Ellbogen berührt", schildert der Franzose. "Es war aber nichts, Marc hat nichts falsch gemacht."

"In so einem Rennen lerne ich mehr als in Rennen, die ich gewonnen habe. Ich habe viel gelernt und bin glücklich, denn obwohl ich weniger Motorleistung habe, bin ich ans Limit gegangen. Wenn der Tag kommt, an dem ich mehr Power habe, dann werde ich ein besseres Ergebnis holen."

"Man muss alles lernen und ich denke, Marc wird ein WM-Anwärter sein. Ich versuche mein Bestes zu geben, um auch ein Titelkandidat zu sein. Man kann immer etwas lernen, wenn man hinter einem achtmaligen Weltmeister fährt."

"Auch wenn es nur um den sechsten Platz ging, hatte ich viel Spaß. Das war auch eine gute Vorbereitung für den Fall, wenn ich so einen Kampf um den ersten oder zweiten Platz habe. Von einem Konkurrenten wie Marc zu lernen, ist sehr wichtig."

"Er hat so viele Rennen bestritten, hat so viel Erfahrung und hat viele Weltmeisterschaften gewonnen. Für mich ist er momentan der Fahrer, von dem man am meisten lernen kann. Ich gebe immer meine 100 Prozent - auch für Platz sechs oder sieben."

Fabio Quartararo blickt optimistisch auf die ersten Europarennen Foto: Motorsport Images

Quartararo hält außerdem fest, dass es ihm egal ist, dass er der beste Yamaha-Fahrer ist: "Man kann sehen, dass dieses Motorrad Schwierigkeiten hat, aber man darf das nicht im Kopf haben. Ich gehe jedes Wochenende mit dem Sieg im Kopf an. Dann passen wir das Ziel anhand der Performance an."

"Nun geht es in Europa mit besseren Strecken für uns weiter. Ich werde mein Bestes geben, damit ich um die Weltmeisterschaft kämpfen kann. Ich würde sagen, dass Portimao gut für uns ist, aber nicht die beste Strecke. Es hängt dort von viel ab."

"Wenn man als Erster startet und seine Pace fahren kann, dann ist es großartig. Aber im Herbst bin ich hinter Ducatis festgesteckt und konnte nicht überholen. Wenn man wegfahren kann, oder in den Top 3 ist, dann ist ein gutes Ergebnis möglich. Portimao ist 50:50. Jerez wird eine gute Strecke für uns sein."

