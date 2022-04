Fahrer über neue Doku-Serie "MotoGP Unlimited": "Genau das brauchen wir"

Mitte März feierte die Dokumentation "MotoGP Unlimited" Premiere. Sie soll den Fans die Königsklasse auf zwei Rädern in acht Folgen näher bringen, ganz nach dem Vorbild des erfolgreichen Formel-1-Pendants "Drive To Survive".

Honda-Pilot Marc Marquez ist schon jetzt ein Fan. "Es ist sehr interessant, sich das anzuschauen", sagt der Spanier, "denn es bietet einen anderen Blickwinkel. Es geht natürlich viel darum, was am Rennwochenende passiert, aber es gibt auch Episoden wie Folge zwei mit Jack Miller, wo erzählt wird, wie er in den ersten Rennen zu kämpfen hatte und dann in Jerez ankam und gewann."

"In Folge vier geht es um mich, Folge fünf konzentriert sich auf Vinales und seine Probleme mit Yamaha. Ich denke, sie haben das gut gemacht. Und es ist wichtig für die MotoGP, damit ein anderes, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Genau das brauchen wir."

Miller: "Da kommen bei mir viele Emotionen hoch"

Noch ist "MotoGP Unlimited" jedoch nicht überall via Amazon Prime verfügbar. Jack Miller berichtet: "Leider konnte es sich hier noch niemand anschauen, weil es in Australien nicht verfügbar ist. Aber ich bin mir sicher, dass die Fans es mögen werden, wenn es so weit ist. Ich habe meine Episode gesehen und bin wirklich glücklich damit."

"Sie haben einen fantastischen Job gemacht. Man erhält einen Blick hinter die Kulissen und sieht, wie es da so abgeht. Was mich betrifft, kommen da viele Emotionen hoch, insbesondere bei Episode zwei. Aber auch Marcs Folge zu schauen, rund um den Sachsenring, seinen Weg dort hin, seine Probleme zu sehen - das gibt einem mehr Wertschätzung gegenüber den anderen Jungs."

"Wir haben oft unseren Tunnelblick und in dieser Rennsportwelt muss man auch ein bisschen egoistisch sein", gibt der Ducati-Pilot zu. "Insofern erhält einen guten Einblick darin, was die anderen im Verlauf der Saison durchleben. Das ist schon cool."

Neue Einblicke auch für die MotoGP-Fahrer selbst

"Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen", verrät Millers Markenkollege Jorge Martin aus dem Pramac-Team, "aber es war toll, es zusammen mit meiner Familie zu schauen - auch wie emotional mein Vater geworden ist. Er kann sich nämlich nicht oft so öffnen."

"Es ist immer schön, die Arbeit aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr auch wieder auf mich aufmerksam machen kann, um darin vorzukommen."

Andere Fahrer wie Francesco Bagnaia gestehen hingegen: "Es ist seltsam zu sehen. Ich muss sagen, dass ich nicht komplett ich selbst war. Normalerweise bin ich aufgeweckter und reiße Witze mit meiner Freundin. Aber ich war sehr ruhig und habe gar nichts Dummes gesagt. Zu Hause bin ich nicht so ernst. Aber ich war auch in einer schwierigen Situation. Vielleicht wird es dieses Jahr besser."

Ähnliche Unterschiede zwischen Fahrer und privater Person stellt auch Joan Mir fest. "Ich versuche immer sehr ernsthaft und professionell zu sein bei dem, was ich tue", sagt der Suzuki-Pilot. "Das kann man auch in der Dokumentation sehen, wie sich mein Charakter ein wenig verändert, wenn ich zu Hause bin und wenn ich arbeite."

Auch wie die Angehörigen mitfiebern, wird in der Serie eingefangen. "Es war schön, die Reaktionen von meiner Frau und meiner Familie mal von außen zu sehen", räumt Mir ein. "Ich freue mich, dass die Leute mich so etwas besser kennenlernen können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.