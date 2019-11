Fix: Rossi im Formel-1-Mercedes, Hamilton auf der MotoGP-Yamaha!

Der lang erwartete Austausch der Arbeitsgeräte zwischen Lewis Hamilton und Valentino Rossi wird am 9. Dezember in Valencia (Spanien) erfolgen. Die Idee des Austauschs wurde viele Jahre lang verfolgt. Jetzt sind die Vorkehrungen getroffen für den spektakulären PR-Coup.

Monster, ein wichtiger Sponsor von Rossis Yamaha-Team und Hamiltons Mercedes-Truppe, wünschte sich das Szenario, in dem Hamilton die MotoGP-Yamaha pilotiert und Rossi in Hamiltons Formel-1-Renner steigt.

Sofern es keine Planänderungen in letzter Sekunde gibt, wird das Event eine Woche nach dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi veranstaltet. Hamilton wird erstmals auf einer MotoGP-Maschine sitzen.

Der Brite absolvierte schon einige Trackdays auf zwei Rädern und ließ sich zuletzt von den WSBK-Piloten Alex Lowes und Michael van der Mark in Jerez instruieren (zur Story). Hamilton pilotierte eine extra für ihn aufgebaute Yamaha R1.

Rossi verfügt über viel Erfahrung mit Formel-Fahrzeugen. Der Italiener testete in der Vergangenheit für Ferrari und kam für einen Wechsel in die Formel 1 in Frage. Zudem wird er am Samstag nach dem Tausch mit Hamilton beim 12-Stunden-Rennen auf dem Yas Marina Circuit einen Ferrari 488 GT3 pilotieren.

Mit Bildmaterial von Monster Energy.