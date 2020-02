"Für den WM-Titel noch nicht bereit": Quartararo vor zweiter MotoGP-Saison

Die Zahlen, mit denen Fabio Quartararo seine Rookie-Saison in der MotoGP-Klasse beendet hat, sind mittlerweile hinlänglich bekannt, was sie aber nicht weniger beeindruckend macht.

Abgesehen von einem Rennsieg hat der junge Franzose im Sattel der Yamaha M1 des Petronas-Teams im ersten MotoGP-Jahr - sowohl für ihn selbst als auch für das Team - so ziemlich alles erreicht.

In den Qualifyings 2019 schaffte Quartararo sechs Pole-Positions (vier davon mit neuem Streckenrekord) und insgesamt 13 Starts aus der ersten Reihe, in den Rennen wurde er fünfmal Zweiter und holte insgesamt sieben Podestplätze. Am Saisonende war er als Fünfter der Gesamtwertung klar bester Rookie.

Quartararos knappste Niederlage 2019: In Buriram gegen Marquez in letzter Kurve Foto: LAT

An seinem ersten MotoGP-Sieg war Quartararo in seiner Rookie-Saison zweimal ganz knapp dran. Sowohl in Misano als auch in Buriram musste er sich Weltmeister Marc Marquez nur um wenige Zehntelsekunden geschlagen geben, nachdem er vom Honda-Piloten in der letzten Runde noch überholt worden war.

Für die Saison 2020 ist es nicht zuletzt Marquez, der Quartararo als einen Titelkandidaten auf der Rechnung hat. Doch der Petronas-Yamaha-Pilot selbst hält vor seiner zweiten Saison den Ball flach. "Ich finde, wir haben voriges Jahr eine richtig gute Rookie-Saison hingelegt und ich habe von vielen Piloten viel gelernt. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich für den Titel bereit wäre, denn das bin ich nicht", so Quartararo.

Laut Marc Marquez WM-Kandidat, aber Quartararo hält sich betont zurück Foto: Petronas SRT

Stattdessen äußert der junge Franzose, der im April 21 Jahre alt wird, seine Erwartungen an die neue Saison dezent, aber durchaus zuversichtlich: "Ich glaube, wir stehen vor einem Jahr, in dem ich ab Katar um die Top-Positionen mitkämpfen kann. Ich habe mehr Erfahrung und will die Fehler, die ich voriges Jahr gemacht habe, vermeiden."

Diese Fehler waren freilich extrem rar. Von Quartararos vier Ausfällen 2019 war einer auf einen technischen Defekt (Jerez) zurückzuführen, ein anderer auf einen unverschuldeten Sturz (Phillip Island). Lediglich für seinen Sturz auf dem Sachsenring, als er nicht hundertprozentig fit war, und für den Startcrash mit Andrea Dovizioso in Silverstone musste sich der Franzose an die eigene Nase fassen.

"Mein Ziel ist es, mehr Rennen auf dem Podest zu beenden und bei mehr Rennen bis zum Schluss um den Sieg mitzukämpfen", formuliert Quartararo seine Ziele für 2020 und unterstreicht: "Ich werde nicht sagen, dass ich [die WM] mindestens als Zweiter abschließen werde, aber sicherlich werden wir bei vielen Rennen um richtige gute Platzierungen kämpfen können."

Beim Sepang-Test glänzte Quartararo mit drei Bestzeiten an drei Tagen Foto: Motorsport Images

Diese Erwartungen formulierte Quartararo anlässlich der Petronas-Yamaha-Teampräsentation, die kurz vor Beginn des Sepang-Tests über die Bühne ging. Nach Abschluss der Testwoche, in der er an jedem der drei Tage mit Bestzeit geglänzt hat, ließ Quartararo noch verlauten, dass er vor allem noch an seinem Tempo auf Longruns arbeiten will.

Das Auftaktrennen der MotoGP-Saison 2020 steigt am 8. März auf dem Losail International Circuit in Katar. Zuvor findet vom 22. bis 24. Februar an gleicher Stelle der letzte Vorsaisontest statt.

