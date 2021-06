Fotostrecke: Alle MotoGP-Startnummern, die nicht mehr vergeben werden

Kevin Schwantz wurde die Ehre als erstem Piloten zuteil. Der US-Amerikaner war in seiner gesamten Karriere (1986 bis 1995) mit der Startnummer 34 unterwegs.

Schwantz gewann damit 25 Grands Prix und holte sich den WM-Titel 1993 in der 500er-Klasse. Seine ikonische Nummer darf nicht mehr verwendet werden.

Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

Hinter dieser Zahl steckt ein trauriges Schicksal. Daijiro Kato verwendete die Nummer 74 in seiner aktiven Zeit. Er kam 2002 in die Königsklasse.

Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

Kato war der große japanische Hoffnungsträger, verunfallte allerdings 2003 in Suzuka tödlich. Nach seinem Tod beschloss die Dorna, die Nummer nicht mehr zu vergeben.

Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

Mit dieser Startnummer fuhr Loris Capirossi zu drei WM-Titeln. 1990 und 1991 in der 125er-Klasse, 1998 in der 250er-Klasse.

#48 *

7 / 16

Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

* gilt nur für Moto2. Der Japaner Shoya Tomizawa gewann 2010 in Losail das allererste Rennen dieser Klasse. Er verlor noch in der selben Saison in Misano sein Leben.