Hoffnung in Frankreich: MotoGP könnte im Oktober in Le Mans gastieren

Die Motorrad-Weltmeisterschaft hätte eigentlich an diesem Wochenende (17. Mai) auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans gastieren sollen. Anfang April musste dieses Rennen aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nun vermeldete der Veranstalter, dass eventuell im Oktober das MotoGP-Rennen stattfinden könnte.

Für den 29. und 30. August ist das 24-Stunden-Rennen für die Langstrecken-WM der Motorräder geplant. Vom 19. bis 20. September sind anschließend die 24 Stunden für die Automobile vorgesehen. Nach diesen beiden Events will man dann das MotoGP-Wochenende im Herbst über die Bühne gehen lassen.

In einer Aussendung des Rennveranstalters heißt es, dass der Grand Prix von Frankreich "Teil des neuen Kalenders sein könnte", der derzeit von MotoGP-Promoter Dorna und Weltverband FIM ausgearbeitet wird. Man hofft, dass das Rennen in der ersten Oktober-Hälfte zustande kommen kann.

"Diese Möglichkeit muss sich in den kommenden Wochen bestätigen. Wir hoffen, dass sich die Gesundheitssituation positiv entwickelt", heißt es seitens der Strecke. "Wir sind uns der Unvorhersagbarkeit der Zukunft bewusst, aber wir bleiben realistisch und optimistisch. Es gibt guten Grund zur Hoffnung, aber jetzt gibt es noch keine Gewissheit."

Frankreich ist einer der Corona-Hotspots in Europa. Laut den Daten der John Hopkins Universität sind etwas mehr als 27.000 Menschen (Stand 15. Mai) an den Folgen des Virus verstorben. Anfang dieser Woche sind die ersten Lockerungen in Kraft getreten. Erstmals seit 55 Tagen durften die Bewohner ohne Passierschein auf die Straße.

