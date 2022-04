Honda bestätigt: Marc Marquez feiert MotoGP-Comeback in Austin!

Marquez Marquez steht vor seinem Comeback in der MotoGP. Der Spanier hat nach einem erfolgreichen Test mit einer Honda CBR600RR in Alcarras grünes Licht bekommen, wieder auf seine Honda RC213V zu steigen. Nach zwei verpassten Rennen plant Marquez seine Rückkehr in Austin (USA).

"Natürlich freue ich mich sehr, wieder zurückzukehren. Es ist ein tolles Gefühl, wieder dabei zu sein, vor allem auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken", kommentiert der Ex-Champion. "Egal, wie die Situation ist, ich genieße das Fahren in Texas und habe unglaubliche Erinnerungen daran."

"Ich habe zwei Rennen und das gesamte Argentinien-Wochenende verpasst. Deshalb liegt viel Arbeit vor uns. Ich setze mir erst einmal keine Ziele", stellt Marquez klar. "Es müssen viele Dinge erledigt und beachtet werden. Wichtig ist, dass wir an diesem Wochenende wieder mit dabei sind."

Der Kurs in Austin zählt zu den absoluten Paradestrecken der Nummer 93. Mit Ausnahme eines Sturzes beim Rennen in der Saison 2019 gewann Marquez alle Rennen auf dem Kurs in Texas. Zuletzt gewann der Spanier im Vorjahr auf dem Circuit of the Americas.

Auf Grund der verpassten Rennen in Indonesien und Argentinien reist Marquez nur als 15. der Fahrerwertung in die USA. Nach einem fünften Platz beim Saisonauftakt in Katar folgte ein sturzreiches Wochenende in Indonesien. Nach dem Sturz im Warm-up, dem vierten Abflug des Wochenendes, musste Marquez die Rennteilnahme absagen und verpasste auch das Rennen in Argentinien.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.