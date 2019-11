"Ich liebe die PlayStation, aber ...": Lorenzo schließt eSport für sich aus

In Valencia beendete Jorge Lorenzo seine erfolgreiche MotoGP-Karriere. Was wird der fünfmalige Motorradweltmeister in Zukunft tun? "Ich werde jetzt einen langen Urlaub machen", lautet sein erster Plan. Ruhe, Entspannung und körperlich wieder komplett gesund werden ist sein Motto für die kommenden Wochen.

Im Rahmen des Saisonfinales fand in Valencia auch das Finale der MotoGP eSport-Liga statt. Auch Lorenzo schaute beim Computerrennen vorbei und wünschte den Teilnehmern Glück. eSport ist ein boomendes Geschäft und wird von Jahr zu Jahr größer. Die Preisgelder steigen und immer mehr Fans verfolgen weltweit die Streams der besten Gamer.

Wäre das auch für Lorenzo eine Option für seine Zukunft? "Ich liebe die PlayStation und habe als Kind viele Stunden gespielt. Ich bin ein enthusiastischer Spieler, aber sieben, acht Stunden pro Tag zu spielen, um der Beste zu sein, ist sehr schwierig", winkt er ab. "Ich mag in meinem Leben auch andere Dinge als die PlayStation. Ich kann eine halbe Stunde oder eine Stunde spielen, aber nicht sieben Stunden wie ein Profi."

Und könnte sich Lorenzo ein richtiges Renncomeback vorstellen? Casey Stoner bestritt zum Beispiel das 8-Stunden-Rennen von Suzuka. "Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Man darf niemals nie sagen. Warten wir ab, was die Zukunft bringt. Ich glaube aber, dass eine Wildcard wahrscheinlicher wäre als die 8 Stunden von Suzuka." Ob sich Lorenzo wieder in den Sattel einer Rennmaschine schwingen wird, wird die Zukunft zeigen.

Mit Bildmaterial von Repsol Media.