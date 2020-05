Jack Miller bei Ducati: Hoffnungsträger der nächsten MotoGP-Generation

Das Ducati-Werksteam hat sich mit Jack Miller ein vielversprechendes Talent gesichert und damit den ersten Platz für die MotoGP-Saison 2021 vergeben (zur Meldung). Zuvor hatten sich Honda mit Marc Marquez, Yamaha mit Fabio Quartararo und Maverick Vinales sowie Suzuki mit Alex Rins und Joan Mir junge Talente gesichert.

"Es war immer ein Traum, ein richtiger Werksfahrer zu sein", bemerkt Miller in einer emotionalen Botschaft an seine Fans. "Als ich 2015 in die MotoGP kam, war das immer mein Ziel. Es kommt mir unwirklich vor, dass es jetzt passiert. Es ist die Realität. Und das fühlt sich verdammt gut an. Es ist das, wofür ich so ziemlich mein komplettes Leben lang gearbeitet habe."

In den vergangenen Jahren waren die Hersteller in der MotoGP auf der Suche nach jungen Talenten, die MotoGP-Serien-Weltmeister Marc Marquez irgendwann beerben werden. "Der MotoGP-Fahrermarkt wurde durcheinander gewürfelt. Der Grund dafür war, dass Marc Marquez seit seinem MotoGP-Debüt die meiste Zeit vorn lag", bestätigt Miller.

Hoffnungsträger von Yamaha und Ducati: Fabio Quartararo und Jack Miller Foto: LAT

"Er ist nur ein paar Jahre älter als ich. Zuerst waren die älteren Fahrer seine Hauptrivalen, wie Valentino (Rossi), Jorge (Lorenzo) und Dani (Pedrosa). Doch die Dinge haben sich geändert. Yamaha hat Maverick (Vinales), der so alt ist wie ich. Suzuki hat Alex (Rins) und Joan (Mir)", analysiert Miller.

"Ich hoffte, dass Ducati in mir deren jungen Fahrer sieht, der bereits eine gewisse Erfahrung hat, aber dennoch sehr jung ist", so der Australier. "Marc ist die Benchmark. Das Ziel für die Fahrer der anderen Hersteller ist es, möglichst nah an ihn heranzukommen."

Jack Miller vs. Marc Marquez: Spannende Duelle stehen bevor Foto: LAT

"Die Verpflichtung von Fabio (Quartararo), der im kommenden Jahr Rossi bei Yamaha ersetzt, war für mich eine große Veränderung. Es war eine Entscheidung, die unumgänglich war. Aber sie musste erst einmal gemacht werden. Es durchzuziehen, war aber eine schwierige Aufgabe, denn es geht um Rossi", kommentiert Miller.

"Ich bin begeistert, dass Ducati in mir den Fahrer sieht, der zu dieser Generation gehört", hält Miller fest, der ab 2021 im Ducati-Werksteam um die Meisterschaft kämpfen soll. Offen ist weiterhin, wer an der Seite von Miller fahren wird. Danilo Petrucci wird seinen Platz vermutlich verlieren. Andrea Dovizioso konnte sich noch nicht mit Ducati auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Mit Bildmaterial von LAT.