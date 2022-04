Kampf gegen sich selbst: Marc Marquez steht vor seiner schwersten Aufgabe

Marc Marquez, der sich über die Jahre einen Ruf als einer der besten Fahrer in der Geschichte der MotoGP erarbeitet hat, lebt seit fast zwei Jahren einen Albtraum, aus dem er noch immer nicht weiß, wann er wieder aufwachen wird.

Die schlimmsten Vorzeichen bestätigten sich am Dienstagmorgen, als Honda in einer Erklärung bekanntgab, dass ihr Aushängeschild, der Mann, der die letzten sechs Titel für die japanische Marke gefeiert hat, bis auf Weiteres außer Gefecht gesetzt ist.

Der schlimme Sturz, den er am Sonntag auf der Rennstrecke in Mandalika beim Warm-up zum Grand Prix von Indonesien erlitt, hatte zur Folge, dass die Probleme mit der Diplopie (Doppelsichtigkeit) zurückgekehrt sind. Deswegen hatte er 2021 bereits die letzten beiden die ihn Weltmeisterschaftsläufe auslassen müssen.

Damals war durch einen Unfall beim Motocross eine Nervenverletzung wieder aufgebrochen, die er ursprünglich 2011 - in seinem ersten Jahr in der Moto2 - erlitten hatte. Diesmal war die ganze Welt Zeuge des wilden Sturzes, bei dem ihn seine Honda hoch in die Luft katapultierte, als er mit mehr als 180 km/h durch Kurve 7 fuhr.

Das Schlimmste daran ist nicht, dass er nicht fährt, und das in einer Meisterschaft, die nach dem Weggang von Valentino Rossi eine Referenz wie ihn braucht. Das Problem ist, dass der Fahrer aus Cervera bei einem dieser wilden Unfälle einen irreparablen Schaden erleiden könnte. Und das nicht nur für den Rennsport.

Er sagte selbst vor kurzem, als er zugab, dass das Schwierigste am letzten Winter nicht die Tatsache war, dass er nicht auf das Motorrad steigen konnte. "Der sportliche Teil stand im Hintergrund. Das Schlimmste war, dass ich kein normales Leben führen konnte. Ich konnte nicht einmal laufen oder Rad fahren", so der Spanier.

Nach den neun Monaten, die ihm nach dem Bruch des rechten Oberarms beim Jerez-Grand-Prix im Juli 2020 dazu zwangen, den Rennsport ruhen zu lassen, machte sich der Spanier einen Satz zu eigen, den er jedes Mal wiederholte, wenn er vor ein Mikrofon trat: "Es gibt viele Rennen, aber es gibt nur einen Körper."

Aber er ist und bleibt heißblütig. Es ist dasselbe Blut, das ihn zu dem sportlichen Start machte, der er ist, und dasselbe Blut, das ihm das Leben jetzt so schwer macht. Am Samstag, während des Qualifyings in Mandalika, stürzte er zweimal in weniger als sieben Minuten, und das bei zwei Aktionen mit fast identischer Dynamik.

Hinterher sagte er: "Den zweiten Sturz hätte ich vermeiden können, aber ich war innerlich Feuer und Flamme." Das ist eine völlig gegenteilige Aussage zur vorherigen und eine, die die DNA des Charakters erklärt, der ihn auch am Sonntag wieder verraten hat.

Auch Pol Espargaro hatte in Mandalika unerwartet Probleme, stürzte aber nicht Foto: Motorsport Images

Sowohl er als auch sein Boxennachbar gehörten zu den Fahrern, die an den drei Testtagen die höchste Geschwindigkeit und die beste Pace zeigten. Die Entscheidung von Michelin, für den Grand Prix auf eine ältere Hinterradkonstruktion (2018) mit einer steiferen Karkasse umzusteigen, änderte jedoch alles.

Die neue 2022er-Honda, die speziell für die Reifen der neuen Generation entwickelt wurde, wurde instabil und die Fahrer begannen zu leiden. Espargaro gehörte zu den größten Kritikern der Entscheidungvon Michelin, die er als völlig unfair empfand. Marquez beklagte sich weniger, stürzte aber häufiger: viermal in fünf Trainings.

Der mehrfache Champion kann noch so viel nachdenken. Wenn er auf dem Motorrad sitzt, kann er seine Einstellung nicht ändern, die ihn dazu bringt, Risiken einzugehen - oft zu viele.

Wenn wir davon ausgehen, dass er so bald wie möglich wieder Rennen fahren wird, steht Marquez vor der schwierigsten Aufgabe, die er je in seinem Leben zu bewältigen hatte. Er muss gegen seine eigene Natur ankämpfen. Das, was ihm alles gegeben hat, was ihm aber, wie sich zeigt, auch alles wieder nehmen kann.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.