Kampf um WM-Bronze: Maverick Vinales besiegt Alex Rins

Maverick Vinales hat die MotoGP-Saison 2019 als WM-Dritter beendet. Trotz einiger Rückschläge gelang Vinales ein versöhnliches Saisonfinish. Beim Saisonfinale in Valencia zählte der Yamaha-Pilot zu den großen Favoriten, doch im Rennen blieb der Spanier als Sechster unauffällig. Knapp neun Sekunden büßte Vinales auf Sieger Marc Marquez ein.

"Das Hauptziel war es, Platz drei in der Meisterschaft sicherzustellen", betont Vinales und nennt die Probleme im Rennen: "Mir fehlte das Gefühl für das Motorrad. Wir hatten große Probleme mit dem Hinterreifen. Ich hatte nie so viel Haftung wie in den Trainings. Deshalb konnte ich im Rennen nicht schnell sein. Ich hatte nie die Chance dazu."

"Ich versuchte, das Rennen bestmöglich zu kontrollieren. Ich fuhr hinter (Alex) Rins, der mein Gegner war", nennt Vinales die Taktik für das Saisonfinale. "Ich konzentrierte mich nicht auf das Rennergebnis, denn Platz drei in der Meisterschaft war mein Ziel. Und das konnten wir erreichen. Wir sind froh und zufrieden, die beste Yamaha zu sein."

Im Rennen profitierte Vinales von Franco Morbidellis (Petronas-Yamaha) Ausfall. "Morbidelli fuhr vor mir ziemlich gut. Sein Hinterreifen baute viel mehr Haftung auf. Das müssen wir verstehen", bemerkt der Yamaha-Werkspilot.

Platz drei in der Meisterschaft stimmt Vinales zufrieden. "Das bedeutet sehr viel, weil es genau so gut ist wie mein bisher bestes Saisonfinish mit Yamaha. Es ist wichtig, innerhalb der Top 3 zu landen", ist sich der 23-malige Grand-Prix-Sieger bewusst.

Die Saison 2019 war für Vinales eine Art Neuanfang - neue Startnummer, neue Crew und neue Motivation. "Es war das bisher beste Gefühl in der MotoGP für mich. Ich freue mich sehr und bin motiviert, in die neue Saison zu starten. Wir haben hier und in Jerez sehr wichtige Tests."

"Ich fühle mich auf dem Motorrad sehr wohl. Wir müssen erneut eine gute Atmosphäre aufbauen und weiter kämpfen", bemerkt der Spanier. "Ich habe das Gefühl, dass wir mit Yamaha in Winter sehr gute Arbeit leisten können bei der Vorbereitung für die neue Saison."

