Kein Trainingsfreitag: MotoGP verkürzt Argentinien-Wochenende auf zwei Tage

Neuer Zeitplan für die MotoGP in Argentinien: Wegen der jüngsten Transportprobleme auf dem Weg nach Termas de Rio Hondo finden am Freitag keine Freien Trainings statt. Die Sessions werden am Samstag nachgeholt, dafür entfallen die zu dieser Zeit eigentlich geplanten dritten Freien Trainings.

Moto3 und Moto2 haben deshalb nur zwei Trainings. Die Qualifyings starten zwei Stunden später als ursprünglich geplant, nämlich 14:35 Uhr Ortszeit. Statt des vierten Freien Trainings fährt die MotoGP ein drittes, bevor sie ihr Qualifying startet.

Die Warm-ups am Sonntag beginnen eine halbe Stunde früher. Den kleinen Klassen stehen 20 statt nur zehn Minuten zur Verfügung, der Königsklasse eine halbe Stunde.

Nur die Rennen finden planmäßig statt

Für die Rennen kehrt man dann zum ursprünglichen Zeitplan zurück: Los geht es mit der Moto3 um 12 Uhr Ortszeit über 21 Runden, Moto2 (23 Runden) folgt um 13:20 Uhr. Das Hauptrennen der MotoGP (25 Runden) beginnt um 15 Uhr.

Auslöser für das auf zwei Tage verkürzte Rennwochenende sind Probleme bei der Verfrachtung der Ausrüstung von Indonesien, wo der letzte Grand Prix stattfand, nach Argentinien. So war eines der Transportflugzeuge mit der Fracht von Ducati wegen eines Defekts in Kenia gestrandet.

Dazu erklärt die Dorna: "Aufgrund zweier unterschiedlicher Probleme, die zwei verschiedene Flüge betrafen, wird die letzte Fracht für den Argentinien-Grand-Prix nun am Freitag im Land eintreffen. Der Flug enthält Fracht für alle Klassen der Motorrad-WM, sodass der Zeitplan für alle Klassen geändert werden muss."

Probleme mit zwei Frachtflugzeugen

Insgesamt fünf Flüge waren von Lombok nach Termas unterwegs. An einer Maschine seien beim Zwischenstopp in Mombasa/Kenia jedoch Probleme aufgetreten. "Das erste Flugzeug wurde dann nach Lombok zurückgebracht, um weitere Fracht abzuholen, und hatte leider auch ein technisches Problem", heißt es.

Die defekte Maschine in Mombasa wartet demnach auf ein Ersatzteil, um wieder in die Luft gehen zu können, "wobei zwei Teile - eines aus Europa und ein zweites aus dem Nahen Osten - bereits unterwegs sind". Sie wird am Freitag in Termas erwartet.

Neuer Zeitplan für den Grand Prix von Argentinien:

(Zeiten in MESZ)

Samstag, 2. April:

13:45-14:25 Uhr: FT1 Moto3

14:40-15:20 Uhr: FT1 Moto2

15:35-16:20 Uhr: FT1 MotoGP

16:35-17:15 Uhr: FT2 Moto3

17:30-18:10 Uhr: FT2 Moto2

18:25-19:10 Uhr: FT2 MotoGP

19:35-19:50 Uhr: Q1 Moto3

20:00-20:15 Uhr: Q2 Moto3

20:30-20:45 Uhr: Q1 Moto2

20:55-21:10 Uhr: Q2 Moto2

21:25-21:55 Uhr: FT3 MotoGP

22:05-22:20 Uhr: Q1 MotoGP

22:30-22.45 Uhr: Q2 MotoGP

Sonntag, 3. April:

14:30-14:50 Uhr: Warm-up Moto3

15:00-15:20 Uhr: Warm-up Moto2

15:30-16:00 Uhr: Warm-up MotoGP

17:00 Uhr: Rennen Moto3 (21 Runden)

18:20 Uhr: Rennen Moto2 (23 Runden)

20:00 Uhr: Rennen MotoGP (25 Runden)

Mit Bildmaterial von Ducati Corse.