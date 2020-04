Keine Olympischen Spiele wegen Corona: Fällt auch die MotoGP-Saison aus?

In der vergangenen Woche wurde offiziell bestätigt, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio nicht wie geplant stattfinden. Die Veranstaltung wird auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus auf das kommende Jahr verschoben. Offen ist, ob der MotoGP ein ähnliches Schicksal bevorsteht.

"Es wird noch etwas Zeit nötig sein, bevor wir wieder so frei reisen und uns so bewegen können, wie es zuvor der Fall war", ist Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti überzeugt. Befürchtet der Italiener, dass es in diesem Jahr gar keine Rennen mehr gibt?

"Ich hoffe nicht, dass das eintritt", bemerkt Ciabatti im Gespräch mit 'GPspirit'. "Wir konnten bereits einen Fall beobachten, der noch nie da gewesen ist, als die Olympischen Spiele auf 2021 verschoben wurden. Das ist aber eine etwas andere Story."

"Man hätte eine unausgeglichene Situation, wenn man die Spiele durchführt, weil einige Athleten nicht trainieren können in den Monaten vor dem Event. Es war eine schmerzvolle Entscheidung. Sie war aber richtig", ist Ciabatti überzeugt.

Paolo Ciabatti weiß, dass es noch eine Weile dauert, bis Reisen wieder möglich sind Foto: Ducati

"Momentan gibt es noch Möglichkeiten, eine Meisterschaft mit weniger Veranstaltungen, eventuell mit kompakteren Wochenenden und mehr Rennen zu haben. Wir sind bereit, auf einige Dinge zu verzichten, um eine Rennsaison zu haben. Doch im Moment sind Prognosen unmöglich", stellt er klar.

