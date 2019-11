KTM mit neuer Chassis-Konstruktion: Pol Espargaro lobt Traktion und Turning

Beim Wintertest in Valencia arbeitet KTM mit einem neuen Motorrad. In den vergangenen Monaten wurden alle Details der RC16 überdacht und weiterentwickelt. Außerdem ist in dieses Motorrad viel Feedback von Dani Pedrosa geflossen, der in Valencia ebenfalls testet. Auffälligstes Merkmal ist eine neue Chassis-Konstruktion, um die Probleme mit Traktion, Grip und Turning in den Griff zu bekommen. Es ähnelt den Aluminium-Chassis der Konkurrenz.

"Es ist ein Hybrid. Ich glaube, es besteht zu 80 Prozent aus einem Gitterrohrstahlrahmen", sagt Pol Espargaro nach dem ersten Testtag. "Auf der Seite sieht die Form etwas anders aus, aber wir haben immer noch die DNA von KTM mit dem Stahlrahmen. Das Material ist gleich, aber das Chassis ist viel leichter und anders. Wir befinden uns auf einem guten Weg und versuchen verschiedene Dinge zu verstehen."

Insgesamt spricht Espargaro von einem "erfolgreichen" ersten Testtag. Wenn er zwischen dem 2019er-Chassis und dem neuen entscheiden würde, ist seine Wahl klar: "Ich würde mich für das neue entscheiden. Damit bin ich meine schnellste Runde gefahren. Das ist die Richtung, in die wir arbeiten müssen. Es ist auch viel leichter. Momentan sehen wir nur Vorteile." KTM versucht mit dem neuen Motorrad mechanisch mehr Grip zu finden.

Auch Dani Pedrosa ist in Valencia im Testeinsatz Foto: GP-Fever.de

Dieses Chassis ist aber erst der erste Schritt. Pedrosa hat damit in den vergangenen Wochen getestet und sein Feedback gegeben. Basierend darauf hat KTM weitergearbeitet. Pol Espargaro wird diese weiterentwickelte Version schon am Mittwoch in Valencia testen. "Theoretisch sollte das noch etwas besser sein", hofft der 28-Jährige auf den nächsten Schritt. "Die Flexibilität soll besser sein, was sehr wichtig ist, wenn man beim Gewicht so einen großen Fortschritt macht."

Mit dem neuen Motorrad hat KTM abgespeckt. Die Saison 2019 hat man noch deutlich über dem Mindestgewicht von 157 Kilogramm begonnen. Nun ist man am Gewichtslimit, wie man von KTM hört. Espargaro fuhr am Dienstag 58 Runden und belegte mit einer persönlichen Bestzeit von 1:30.974 Minuten Platz acht. Da sich die Rookies Brad Binder und Iker Lecuona in Ruhe eingewöhnen sollen, liegt die Arbeit mit neuen Entwicklungen momentan in den Händen von Espargaro und Pedrosa.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.