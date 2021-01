LCR-Teamchef Lucio Cecchinello schwärmt: "Cal ist ein Gladiator"

Nach zehn Jahren in der MotoGP wird Cal Crutchlow 2021 nicht mehr als Stammfahrer an der Motorrad-WM teilnehmen, sondern "nur" noch in einer Testfahrerrolle bei Yamaha in Erscheinung treten. Für seinen langjährigen Teamchef bei LCR-Honda, Lucio Cecchinello, ein schmerzlicher Verlust.

"Es war eine unglaubliche Zeit", sagt der Italiener im Gespräch mit 'MotoGP.com' und erinnert an die gemeinsamen Jahre seit 2015. "Cal ist ein ganz besonderer Fahrer, für mich ist er wie ein Gladiator", schwärmt der LCR-Boss über den Briten.

"Über die Jahre hat er für uns fantastische Leistungen erbracht, zwölf Podien eingefahren, davon drei Siege, drei Pole-Positions. Dank ihm haben wir 2016 den Titel 'Best Independent Team' gewonnen. Und wir konnten 2017/18 mit entscheidenden Punkten dazu beitragen, dass Honda sich den Konstrukteurstitel gesichert hat."

"Insofern kann man es nur als bemerkenswert bezeichnen, was er zum Erfolg von Honda und LCR beigetragen hat", betont Cecchinello. Der Abschied sei traurig, "aber wir wissen, dass das Leben weitergeht und nichts im Rennsport für immer ist."

Dass Crutchlow als Testfahrer zu Yamaha verwechselt, bewertet der LCR-Honda-Teamchef als "eine für ihn richtige Entscheidung". Und er betont: "Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe bei Yamaha nur das Beste. Und natürlich hoffen wir, ihn mit so vielen Wildcards wie möglich auf der Strecke zu sehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.