Lin Jarvis: Jorge Lorenzos Statistik bei Yamaha spricht für sich selbst

Yamaha hat an den vergangenen Tagen die Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem man Maverick Vinales' neuen Vertrag und die Verpflichtung von Fabio Quartararo kommunizierte, folgte die Bestätigung, dass Jorge Lorenzo der neue Testpilot des japanischen Hersteller wird. Bereits beim Sepang-Test sitzt der Spanier auf der Yamaha M1 (mehr Infos).

"Natürlich sind wir sehr erfreut, Jorge wieder bei Yamaha begrüßen zu dürfen", kommentiert Yamaha-Rennleiter Lin Jarvis. "Als wir wussten, dass Jorge seine aktive Rennkarriere beenden würde, überlegten wir uns sofort, ihm ein Angebot zu machen."

Von 2008 bis 2016 fuhr Lorenzo für das Yamaha-Werksteam. "Die Statistik der neun gemeinsamen Jahre spricht für sich selbst", bemerkt Jarvis. "Er ist ein sehr erfahrener MotoGP-Pilot, der die M1 und die Leute bei Yamaha sehr gut kennt."

Fotostrecke Liste Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 1 / 6 Foto: : Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 2 / 6 Foto: : Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team 3 / 6 Foto: : Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo, Yamaha 4 / 6 Foto: : Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing; Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 5 / 6 Foto: : Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team, mit Lin Jarvis 6 / 6 Foto: : MotoGP

"Wir wissen, dass Jorge ein sehr präziser und motivierter Fahrer ist, der sehr konstant ist und gute technische Einblicke hat. Das sind die Qualitäten, die man für einen Testfahrer auf diesem hohen Level benötigt", erklärt der Yamaha-Rennleiter.

Als Yamaha-Testpilot trifft Jorge Lorenzo auf den ehemaligen Crewchief von Valentino Rossi. "Die Kombination aus Jorges Erfahrung, Wissen und Schnelligkeit und dem erfahrenen Crewchief Silvano Galbusera ist ein wichtiges Element in Yamahas Strategie, das Testteam zu stärken. Das Ziel ist es, die Lücke zwischen den Ingenieuren sowie den Testfahrern in Japan und unserem Rennteam zu schließen", so Jarvis.

Mit Bildmaterial von Bridgestone.