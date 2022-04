Livio Suppo: Entscheidungen über MotoGP-Verträge fallen zu früh

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt: Die sogenannte "Silly Season" beginnt in der MotoGP immer früher. Mittlerweile wird kaum noch bis zur Sommerpause gewartet, um neue Fahrerverträge auszuhandeln. Mit Francesco Bagnaia verlängerte im Februar ein Pilot seinen Vertrag noch vor dem Start in die Saison.

Livio Suppo, der als neuer Suzuki-Teammanager seine Rückkehr ins MotoGP-Paddock feiert, sieht das kritisch. Zwar sagt er: "Ich verstehe, warum Ducati mit Pecco so früh verlängern wollte. Sie sind glücklich mit ihm. Und man gibt ihm damit natürlich auch ein gutes Gefühl für die Zukunft. Es könnte dasselbe für uns sein."

Denn auch Suzuki will sein Fahrerduo am liebsten halten. "Wenn mein zwei so starke Fahrer wie Joan (Mir) und Alex (Rins; Anm. d. R.) hat, ist die Priorität natürlich, sie zu halten. Denn es ist nicht einfach, sie zu ersetzen. Das ist also die Priorität", so Suppo.

"Auf der anderen Seite denke ich, dass es auch eine gute Sache für den Sport sein könnte, wenn das komplette MotoGP-Paddock zu dem zurückkehren würde, was wir vor 20 oder 15 Jahren gemacht haben, nämlich die Saison erst ein bisschen abzuwarten, bevor Entscheidungen getroffen werden", meint der Teammanager.

Seiner Meinung nach wäre es sowohl für die Teams und Marken als auch für die Fahrer besser, "ein paar Rennen abzuwarten". Allerdings räumt Suppo ein: "Ich bin eigentlich der Letzte, der das sagen sollte. Schließlich habe ich den Wechsel von Casey (Stoner) zu Honda für die Saison 2011 schon in Jerez 2010 angeleiert."

Über dieses Jahr hinaus stehen in der MotoGP neben Bagnaia aktuell drei weitere Fahrer bereits unter Vertrag: Marc Marquez bis 2024 bei Honda, Franco Morbidelli bis 2023 bei Yamaha und Brad Binder bis 2024 bei KTM. Alle anderen Verträge enden dieses Jahr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.