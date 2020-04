Loris Capirossi: "Für Rossi würden wir die Altersregel ändern"

2020 wäre die 25. Saison von Valentino Rossi in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Seit der Italiener 1996 in der 125er-Klasse debütiert hat, hat er insgesamt 402 Grands Prix bestritten. Mit 345 Starts in der Königsklasse ist Rossi mit Abstand der Rekordhalter. Wie viele Rennen werden noch hinzukommen? Theoretisch dürfte er maximal bis 2029 fahren.

Im Reglement (hier downloaden!) gibt es nämlich auf Seite 18 unter Punkt 1.10.1.2 einen Passus bezüglich des Alterslimits. Dort steht, dass man maximal bis zum 50 Lebensjahr in der MotoGP fahren darf. Am 16. Februar 2029 wird Rossi seinen 50. Geburtstag feiern. Die Saison 2029 dürfte er noch zu Ende fahren. Dann wäre laut Reglement Schluss.

"Aber für ihn würden wir dieses Limit erhöhen, denn ich glaube nicht, dass er aufhören will", sagt Landsmann Loris Capirossi lachend bei 'GPOne.com'. Mit insgesamt 328 Grands Prix zählte auch "Capirex", der heute als Sicherheitsberater der MotoGP arbeitet, zu den Routiniers. Er beendete im Jahr 2011 mit 38 Jahren seine Karriere.

Dass es einen erfahrenen Altstar im Feld gibt, findet Capirossi positiv: "Das aktuelle Level in der MotoGP ist sehr hoch. Generell ist die menschliche Seite sehr gut. Sie sind alle gute Jungs, die nachdenken und Probleme verstehen. Das unter ihnen ein erfahrener Mann wie Valentino ist, ist gut für die Meisterschaft."

Würde Rossi doch noch seinen insgesamt zehnten WM-Titel gewinnen, dann wäre er der älteste Weltmeister der Geschichte. Diesen Rekord hält derzeit Leslie Graham. Der Brite gewann im Jahr 1949 im Alter von 37 Jahren und 340 Tagen die allererste Weltmeisterschaft. Rossi ist heute 41 Jahre alt.

Abgesehen vom Maximalalter gibt es für die MotoGP ein Mindestalter. Ein Fahrer darf nicht jünger als 18 Jahre sein. Für die Klassen Moto2 und Moto3 gilt das Mindestalter von 16 Jahren. Für die Moto3 gibt es zwei Ausnahmen: Die Meister der Moto3-Juniorenmeisterschaft und des Rookies-Cup dürfen auch starten, wenn sie noch nicht 16 Jahre alt sind. Es gilt aber ein Mindestalter von 15.

Außerdem gibt es für die beiden kleinen Klassen auch ein Höchstalter. Für die Moto2 sind so wie für die MotoGP maximal 50 Jahre festgeschrieben. Für die Moto3 beträgt das Maximalalter 28 Jahre. Kommt ein Fahrer neu in die Moto3-Klasse oder beantragt eine Wildcard, dann beträgt das Maximalalter 25 Jahre. Die kleinste Klasse ist damit vorrangig für junge Fahrer gedacht.

Mit Bildmaterial von Yamaha.