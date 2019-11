Es ist immer schwierig, in der Vergangenheitsform über Marco Simoncelli zu sprechen, denn die Erinnerung an ihn ist so präsent und so verwurzelt im Fahrerlager der MotoGP, dass man oft das Gefühl hat, dass sein Lockenkopf jeden Moment um die Ecke kommen könnte – in Begleitung von seinem Vater Paolo.

Acht Jahre sind seit Marcos Tod vergangen, acht Jahre seit diesem verdammten 23. Oktober 2011. Viel Zeit ist vergangen, viele Dinge haben sich verändert. Im Jahr nach seinem Tod entschied sich Casey Stoner, seinen Helm an den Nagel zu hängen, und Valentino Rossi kehrte zu Yamaha zurück.

Im Jahr 2013 stieg mit Marc Marquez ein unheimlich talentierter junger Pilot von der Moto2 in die MotoGP auf, die er schon bald dominieren sollte. Viele sind der Ansicht, dass Simoncelli der wahre Gegner des Spaniers gewesen wäre.

Marco war auf dem Weg zum Gipfel und ein Vertrag mit HRC lag unterschriftsbereit auf dem Tisch. Vor ihm lagen Siege und WM-Titel und etliche Kämpfe mit Marquez. Es hätte ein Spektakel werden können. Aber leider hatte das Schicksal etwas dagegen.

Seit Marcos Tod wurde versucht, die Sicherheit auf der Strecke zu verbessern, und lange Zeit passierte tatsächlich nichts Schlimmes. Bis zum 3. Juni 2016, als der junge Spanier Luis Salom in Barcelona tödlich verunglückte.

Die MotoGP ist ohne Marco Simoncelli nicht mehr dieselbe und bei denen, die ihn kannten, brach für immer etwas zusammen. Das Bedauern, einen großen Champion verloren zu haben, bleibt bestehen, aber vor allem das Bedauern, sich von einem Piloten verabschieden zu müssen, der sehr menschlich war – ein wahrer Weltmeister.