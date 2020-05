Maverick Vinales: Marquez ist "ein Name wie jeder andere"

Nach aktuellem Stand der Dinge könnte der verspätete MotoGP-Saisonauftakt 2020 in der zweiten Juli-Hälfte in Jerez steigen. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Sicher hingegen ist, dass die Piloten, die mit Ausnahme von KTM seit Februar keine MotoGP-Bikes mehr bewegt haben, heiß aufs Fahren sind.

Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales sprüht voller Tatendrang und sagt Titelverteidiger Marc Marquez (Honda) den Kampf an. "Das ist das Ziel", sagt Vinales gegenüber 'Motosprint', und sieht sich gut aufgestellt: "Als Fahrer bin ich im vergangenen Jahr extrem gereift. Das liegt vor allem an der Rolle, die mir Yamaha gegeben hat. Ich fühle mich jetzt wichtiger, was die Entwicklung des Bikes betrifft und daher wichtiger für den Hersteller."

Dass er Marquez trotz dessen unglaublicher Statistiken an guten Tagen schlagen kann, hat Vinales bereits bewiesen. Aus der Saison 2019 sticht insbesondere das Rennen in Assen heraus, das er mit knapp fünf Sekunden Vorsprung auf Marquez gewann.

"Wir haben gezeigt, dass Marc für uns nicht unschlagbar ist, wenn wir voll konzentriert sind und unser Bestes geben", betont Vinales und will genau das in der Saison 2020 umsetzen, wenn sie denn endlich losgeht.

Der Name Marquez jedenfalls schreckt Vinales nicht ab: "Ich respektiere ihn als Gegner und als Fahrer. Unterm Strich ist er aber ein Name wie jeder andere, wie Valentino. Das sind nur Namen. Auf der Strecke gewinnt nur einer, nämlich der Stärkste. Ich werde immer mein Bestes geben."

Mit Bildmaterial von LAT.