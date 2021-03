MotoGP 2021: Die WM-Tipps von Rossi, Quartararo, Miller und Co.

22 Piloten aus elf Teams treten in der MotoGP-Saison 2021 an. Aber wer wird am Ende Weltmeister? Joan Mir, Pol Espargaro, Fabio Quartararo, Jack Miller, Valentino Rossi und Aleix Espargaro geben vor dem Saisonauftakt in Katar ihre WM-Tipps ab.

In unserer Fotostrecke haben wir die WM-Tipps 2021 mit den jeweiligen Begründungen der Stars zusammengetragen:

Joan Mir (Suzuki) 1 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir tippt auf sich selbst und darauf, dass ihm die erfolgreiche Titelverteidigung gelingt: "Wenn ich einen Namen nennen muss, dann wäre es mein eigener. Wir werden sehen." Pol Espargaro (Honda) 2 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro tippt ebenfalls auf Joan Mir und glaubt, dass sich der Suzuki-Pilot nach 2020 auch 2021 im WM-Kampf durchsetzen wird: "Es gibt da einen, der die Nummer 1 auf seinem Rücken trägt. Das ist Joan. Er ist derjenige, den wir alle biegen müssen." Fabio Quartararo (Yamaha) 3 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo tippt ebenfalls auf Mir und dessen zweiten MotoGP-Titel in zwei Jahren: "Es gibt viele sehr schnelle Fahrer im Feld, aber Joan ist derjenige mit der Nummer 1 auf dem Rücken. Somit ist er derjenige, den es zu schlagen gilt." Jack Miller (Ducati) 4 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller hingegen tippt wie Mir auf keinen Fahrerkollegen, sondern auf sich selbst. Für den Australier wäre es der erste WM-Titel überhaupt: "Ich tippe einfach mal auf mich selber, warum denn nicht?" Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) 5 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi tippt auf seinen Teamkollegen Franco Morbidelli, der 2020 Vizeweltmeister wurde. "Wenn wir ans Ende der vorigen Saison zurückgehen, waren Mir, Morbidelli und Miller die Schnellsten. Ich hoffe aber auf meine Fahrer", so Rossi, der auch als Moto2- und Moto3-Weltmeister je einen VR46-Schützling tippt. Aleix Espargaro (Gresini-Aprilia) 6 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro reiht sich in die Reihe derjenigen ein, die an Joan Mir als "Wiederholungstäter" glauben. Auch er tippt auf den Suzuki-Piloten als MotoGP-Weltmeister 2021: "Joan war voriges Jahr der konstanteste Fahrer. Daher steht für mich außer Frage, dass er auch dieses Jahr der Favorit ist."

