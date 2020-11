MotoGP 2021 ohne Tschechien-Grand-Prix in Brünn? Dorna-CEO nennt die Gründe

Im Rahmen des Europa-Grand-Prix in Valencia haben Motorrad-Weltverband FIM und Rechteinhaber Dorna den provisorischen Kalender für die MotoGP-Saison 2021 veröffentlicht (mehr Infos). Nicht mit aufgeführt ist der Traditions-Grand-Prix in Brünn. Das hat Gründe, wie Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta in einem Statement erklärt.

"Brünn ist seit vielen Jahren im Kalender und ein wichtiger Grand Prix. Doch es ist auch wichtig, zu erwähnen, dass es Probleme mit der Sicherheit gibt. Vor allem ein neuer Asphalt ist verpflichtend", kommentiert Ezpeleta und stellt klar: "Wenn wir keine Bestätigung dazu bekommen, können wir Brünn nicht im Kalender aufführen."

"Wir diskutieren seit vielen Jahren mit den Verantwortlichen. Für die FIM-Homologation sind Arbeiten am Kurs nötig. Vor allem geht es um die Neuasphaltierung, die seit dem bisher letzten Grand Prix dort verpflichtend ist. In der Sicherheits-Kommission haben wir entschieden, dass es eine Voraussetzung ist", schildert der Dorna-Geschäftsführer.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta steigert den Druck auf die Verantwortlichen in Südmähren Foto: MotoGP.com

Doch aus Tschechien gab es bisher keine Bestätigung, dass der Kurs neu asphaltiert wird. "Die Regierung in Südmähren konnte das noch nicht bestätigen. Deshalb haben wir uns entschieden, Brünn nicht im Kalender aufzuführen und abzuwarten, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Wenn das nicht gelingt, werden wir einen Ersatz-Grand-Prix einschieben", kündigt Ezpeleta an.

"Wir haben zwei Ersatz-Rennen in Europa, Portimao und Russland. Zudem gibt es noch Mandalika in Indonesien", nennt er die möglichen Alternativen zum Tschechien-Grand-Prix in Brünn, der in der Vergangenheit meist über 200.000 Fans anzog.

Die MotoGP-Saison 2021 soll im Idealfall aus 20 Rennen bestehen. Aktuell ist komplett offen, ob das tatsächlich realistisch ist. "Natürlich gibt es viele Dinge, die wir momentan nicht wissen. Deshalb haben wir drei Ersatz-Grands-Prix nominiert", bemerkt Ezpeleta.

