MotoGP 2021/2022: Alex Rins verlängert offiziell bei Suzuki

Alex Rins wird auch in den beiden kommenden Jahren für das Suzuki-Werksteam fahren. Seit der MotoGP-Saison 2017 tritt der Spanier für Suzuki an und schaffte es bereits acht Mal auf das Podium. In der vergangenen MotoGP-Saison sicherte sich Rins seine ersten Siege in der MotoGP.

"Ich habe eine Neuigkeit", verrät Rins bei einer Instagram-Live-Session. "Ich werde zwei weitere Jahre für Suzuki fahren." Laut Teammanager Davide Brivio war der Vertrag nur noch Formsache. Suzuki und Rins waren sich schon wochenlang einig. "Ich fühle mich Zuhause. Wir sind bei Suzuki wie eine Familie. Ich fühle mich sehr wohl", begründet Rins die Vertragsverlängerung.

Beim Lauf in Austin (USA) kletterte der Spanier vor einem Jahr zum ersten Mal auf die oberste Stufe des Podiums. Später setzte sich der Suzuki-Pilot in Silverstone (Großbritannien) gegen Weltmeister Marc Marquez durch und schnappte ihm beim Sprint zum Zielstrich den Sieg weg. Als WM-Vierter verpasste Rins WM-Bronze um lediglich sechs Punkte.

Bei den Wintertests in Sepang (Malaysia) und Doha (Katar) hinterließ Rins mit der 2020er-Suzuki einen sehr starken Eindruck. Obwohl schnelle Einzelrunden nicht zur Stärke des Spaniers zählen, behauptete sich Rins konstant an der Spitze und lieferte zudem sehr starke Longruns ab.

Rins' Vertragsverlängerung kam wenig überraschend, denn seit einigen Monaten behauptet Suzuki, sich mit Rins so gut wie einig zu sein. Es wird erwartet, dass auch Landsmann und Teamkollege Joan Mir demnächst bei Suzuki verlängert. Ducati zeigte bereits Interesse an Mir und auch bei Petronas-Yamaha hat der ehemalige Moto3-Weltmeister laut MotoGP-Insidern Chancen.

