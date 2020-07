MotoGP der Nationen: Welche Italiener Valentino Rossi auswählen würde

Der Motocross der Nationen ist im Offroadsport eine prestigeträchtige Angelegenheit. Getrennt nach den verschiedenen Nationen wird in einem Mannschaftswettbewerb das Sieger-Team ermittelt. In der MotoGP gibt es solch ein Event nicht. Aber was wäre, wenn Valentino Rossi ein Dreierteam aufstellen müsste? Welche zwei Landsmänner würde er nominieren?

"Der Motocross der Nationen ist großartig. Es ist etwas Besonderes", bemerkt Rossi. "Es gibt leider keine MotoGP der Nationen. Es wäre ein sehr lustiges und besonderes Rennen. Für das Team Italien würde ich Franco Morbidelli und Andrea Dovizioso auswählen, denke ich."

Aktuell gibt es in der MotoGP neben Rossi, Morbidelli und Dovizioso noch drei weitere Italiener. Danilo Petrucci stieg 2019 in den Kreis der MotoGP-Laufsieger auf. Ex-Moto2-Weltmeister Francesco Bagnaia debütierte im Vorjahr in der Königsklasse. Andrea Iannone galt jahrelang als Rossi-Nachfolger, büßt aber momentan eine Sperre wegen Doping ab.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.