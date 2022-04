MotoGP-Fans zurück am Sachsenring: GP Deutschland 2022 ohne Corona-Auflagen!

MotoGP-Fans kehren im Juni zurück an den Sachsenring! Für den Grand Prix von Deutschland der Motorrad-WM 2022 werden am Rennwochenende (16. bis 19. Juni) erstmals seit drei Jahren wieder alle Tore und Tribünen geöffnet. Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung in Sachsen wird es keine Zuschauerbeschränkungen geben.

Die 3G-Regeln für den Zugang entfallen, es besteht keine Maskenpflicht. Somit können alle Fans beim Motorsport-Highlight in Hohenstein-Ernstthal die Stars der Zweiradszene rund um MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo anfeuern, wie es bis 2019 Jahr für Jahr Tradition war.

Der Wegfall der Corona-Beschränkungen ermöglicht auch wieder das umfangreiche Rahmenprogramm rund um die Rennstrecke. Der Charity-Run am Mittwoch (15. Juni) findet erstmals seit drei Jahren wieder statt. Für Unterhaltung sorgen zudem von Freitag bis Sonntag jeweils eine historische Motorradausstellung und auch der Red-Bull-Rennzirkus.

Zum Party-Mittelpunkt verwandelt sich in diesem Jahr wieder die Karthalle. Neben der traditionellen Fahrerpräsentation am Samstag ist dort für Freitag- und Samstagabend jeweils eine große Party geplant. Auch der legendäre Ankerberg öffnet seine Pforten und dient Fans während der Rennwoche als Campingplatz.

Restkarten für das größte deutsche Einzelsportevent sind bei Motorsport Tickets, im Online-Ticketshop des Veranstalters ADAC sowie telefonisch unter +49 (0) 3723 809 9111 oder per E-Mail über info@sachsenring-event.de erhältlich.

Wichtig: Bereits erworbene Tickets für entweder den Grand Prix von Deutschland 2020 (abgesagt) oder den Grand Prix von Deutschland 2021 (ohne Zuschauer) behalten auch für das Rennwochenende 2022 ihre Gültigkeit! Ein Umtausch der Eintrittskarten ist nicht notwendig. Karteninhaber haben somit bereits ihre Wunschsitzplätze für das diesjährige MotoGP-Wochenende in Sachsen sicher.

Da es sich bei der Coronavirus-Pandemie um eine dynamische Situation handelt, ist es allerdings möglich, dass sich die behördlichen Auflagen bis zum Veranstaltungsbeginn im Juni nochmals ändern.

