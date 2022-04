MotoGP FT1 Argentinien: Nakagami fährt Bestzeit, Enge Abstände im Spitzenfeld

Takaaki Nakagami (LCR-Honda) sicherte sich die Bestzeit im ersten Freien Training für den Grand Prix von Argentinien. Nach den Verzögerungen bei der Luftfracht konnte schließlich in Termas de Rio Hondo gefahren werden. Für die MotoGP stehen am Samstag zwei Freie Trainings und das Qualifying auf dem Programm.

Am späten Freitagabend kam das letzte Frachtflugzeug in Tucuman an. Mit zwei LKW-Flotten wurden die letzten fehlenden Transportkisten zur Rennstrecke gebracht. In der Nacht und am Vormittag bereiteten die Teams die Boxen und die Motorräder fertig vor.

Somit begann das auf zwei Tage verkürzte Rennwochenende für die MotoGP-Klasse am Samstag um 12:35 Uhr Ortszeit. Auch Nakagami hatte es noch nach Argentinien geschafft. Da seine Coronatests nun negativ waren, machte er sich am Freitag auf die Reise nach Termas de Rio Hondo.

Da zum letzten Mal Anfang 2019 auf dieser Strecke gefahren wurde, mussten die Fahrer zunächst wieder ihren Rhythmus finden. Außerdem musste am Set-up gearbeitet werden, denn nicht nur die Motorräder sind anders als 2019. Auch die Michelin-Reifen waren damals anders.

Das erste Freie Training wurde um 15 Minuten auf eine volle Stunde verlängert. Obwohl die beiden kleinen Klassen schon davor auf der Strecke waren, war der Asphalt schmutzig und noch nicht in optimalem Zustand. Das war am ersten Trainingstag in Termas de Rio Hondo schon immer der Fall.

Ducati-Werksteam verzichtet auf Zeitenjagd

In den letzten zehn Minuten wechselten die meisten Fahrer auf den weichen Hinterreifen, aber nicht alle. Das Ducati-Werksteam blieb zum Beispiel beim gebrauchten Medium-Hinterreifen. Die meisten Fahrer versuchten aber eine schnelle Runde aufs Board zu bringen.

Schließlich war es Nakagami, der mit 1:39.028 Minuten die Bestzeit aufstellte. Das Potenzial der neuen Honda RC213V untermauerte Pol Espargaro als Dritter. Zwischen das Honda-Duo schob sich Weltmeister Fabio Quartararo mit der Yamaha.

Eine sehr gute Vorstellung zeigte auch Aleix Espargaro, der am Sonntag sein 200. MotoGP-Rennen fährt. Der Aprilia-Fahrer führte lange das Klassement an. Am Ende wechselte Aleix Espargaro nicht auf den weichen Hinterreifen und belegte trotzdem Rang vier.

Auch zwei KTM-Fahrer in den Top 10

Bester Ducati-Vertreter war Marco Bezzecchi (VR46) als Fünfter. "Bez" kennt Termas de Rio Hondo bisher nur mit dem leistungsschwachen Moto3-Bike. Suzuki mischte ebenfalls in den Top 10 mit. Alex Rins belegte Rang sechs und Joan Mir Platz zehn.

Auch KTM brachte mit Indonesien-Sieger Miguel Oliveira (P7) und Brad Binder (P9) zwei Fahrer in die Top 10. Neben Honda, Suzuki und KTM gelang das auch Aprilia. Maverick Vinales fand auf dieser Strecke offenbar ein besseres Gefühl und war als Achter konkurrenzfähig.

Zwischenfälle gab es im ersten Training keine. Insgesamt waren die Zeitabstände im Feld wieder sehr eng. 19 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. Marquez-Ersatz Stefan Bradl hatte 1,3 Sekunden Rückstand. Damit belegte der Deutsche den 22. Platz.

Das zweite MotoGP-Training beginnt um 20:40 Uhr MEZ und dauert ebenfalls eine Stunde. Nach dem zweiten Training steht fest, welche zehn Fahrer sich direkt für Q2 qualifiziert haben. Das Qualifying beginnt um 22:05 Uhr deutscher Zeit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.