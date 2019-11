MotoGP in Sepang 2019: Quartararo mit Rekordzeit am Freitag klar vorn

Auch im zweiten Freien Training in Sepang war MotoGP-Rookie Fabio Quartararo auf Rekordjagd. Er steigerte seinen noch jungen Streckenrekord vom Morgen noch einmal auf 1:58.576 Minuten und distanzierte den Rest des Feldes damit um 0,630 Sekunden. Andrea Dovizioso (Ducati) wurde Zweiter, Valentino Rossi (Yamaha) Dritter.

Zum letzten Training des Tages waren über dem Sepang International Circuit einige Wolken aufgezogen. Es blieb jedoch trocken, die Temperaturen lagen noch immer bei 34 Grad Luft und 52 Grad Asphalt. Nachdem am Morgen bereits Tito Rabat (Avintia-Ducati) verletzungsbedingt fehlte, hatte sich nun auch Miguel Oliveira (Tech-3-KTM) zurückgezogen. Seine Fitness nach dem Sturz in Australien zwang ihn zum Rückzug.

Damit gingen an diesem Nachmittag nur noch 20 Fahrer auf die Strecke. Anders als am Morgen entschied sich die Mehrheit diesmal für den Medium-Vorderreifen und die weiche Mischung am Hinterrad. Viele konzentrierten sich zunächst auf ihre Abstimmung und Rennpace, sodass die Zeiten noch unter denen des ersten Trainings lagen.

Einzig den beiden Honda-Fahrern Johann Zarco und Jorge Lorenzo gelang eine frühe Verbesserung. An der Spitze machten dennoch andere das Tempo: So musste Alex Rins die Führung früh an Marc Marquez abgeben, ordnete sich mit nur 17 Tausendstel Rückstand aber direkt dahinter ein. Erneut stark startete auch das Petronas-Duo in die Session. Franco Morbidelli und Quartararo belegten die Plätze drei und vier.

An dieser Reihenfolge änderte sich erst zur Halbzeit etwas, als Valentino Rossi zur Spitze aufschloss und sich mit nur 0,030 Sekunden Rückstand an dritter Position einordnete. Damit befanden sich auf den Plätzen drei bis sechs ausschließlich Yamahas - mit Maverick Vinales am unteren Ende. Er fuhr als einziger den harten Hinterreifen.

Merklich steigern konnte er sich erst nach einem Wechsel auf den Medium-Hinterreifen. Damit eroberte der Yamaha-Pilot die Spitze und steigerte sich als erster Fahrer der Session auf unter zwei Minuten. In der Schlussphase fiel diese Marke schließlich auch bei der Konkurrenz. Frisch bereift gingen einige Piloten auf eine finale Zeitattacke, um sich gegen möglichen Regen im dritten Freien Training am Samstag abzusichern.

Morbidelli legte vor, wurde jedoch bald vom Teamkollegen verdrängt, der seinen neuen Rundenrekord vom Morgen pulverisierte und als bisher einziger Fahrer in Sepang unter 1:59 Minuten blieb. Ducati-Pilot Dovizioso verbesserte sich mit seiner Schlussrunde noch auf Rang zwei und auch Rossi schob sich zwischen Quartararo und Morbidelli.

Jack Miller (Pramac-Ducati) beendete die Session als Fünfter, hatte aber bereits eine Sekunde Rückstand. Aleix Espargaro (Aprilia), Cal Crutchlow (LCR-Honda), Francesco Bagnaia (Pramac-Ducati) sowie Vinales und Rins folgten auf den weiteren Top-10-Plätzen. Da sich nicht alle Fahrer im Vergleich zum ersten Freien Training steigern konnten, sah das Gesamtklassement allerdings noch einmal deutlich anders aus.

Zwar führt auch dort Quartararo das Feld klar an, erster Verfolger ist aber Morbidelli. Dahinter reihen sich Dovizioso, Vinales, Rossi und Marquez ein. Letzterer startete in der Nachmittagssession keinen Schlussangriff und wurde folglich nur Dreizehnter. Seine FT1-Zeit reicht dem Weltmeister aber, um sich innerhalb der Top 10 zu platzieren.

Hinter ihm sind dort außerdem Rins, Miller, Aleix Espargaro und Crutchlow zu finden. Sie wären nach jetzigem Stand direkt in Q2. Zarco verpasste diesen Sprung auf Platz 14 deutlich - auch weil er spät stürzte und sich nicht mehr steigern konnte. Dennoch blieb er vor Honda-Kollege Lorenzo, der den Freitag an 17. Stelle und mit 2,129 Sekunden Rückstand auf die Spitze beendete. Er ließ nur drei Fahrer hinter sich.

Mit Bildmaterial von LAT.