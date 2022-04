MotoGP Indonesien: Mega-Highsider von Marc Marquez überschattet Warm-up

Nach der Pole am Samstag sicherte sich Fabio Quartararo (Yamaha) auch im Warm-up zum Grand Prix von Indonesien die Bestzeit. In 1:32.001 Minuten distanzierte er Maverick Vinales (Aprilia) um vier Zehntel. Dritter wurde Miguel Oliveira (KTM). Für einen Schockmoment sorgte Marc Marquez (Honda).

Im Fokus des Aufwärmtrainings standen die Reifen. Viele Fahrer zogen gebrauchte Soft-Hinterreifen auf, um deren Haltbarkeit zu prüfen. Angesichts der hohen Temperaturen in Mandalika wird erwartet, dass sie im Rennen stark abbauen werden. Mit der Medium-Variante kamen jedoch nicht alle Teams zurecht.

Einige Fahrer, darunter die beiden Repsol-Honda-Piloten, begannen das Training auf Regenreifen, um diese anzufahren, und steuerten nach einer Runde die Box an, um auf den Bikewechsel für ein mögliches Flag-to-Flag-Rennen zu proben.

Mit Slicks zurück auf der Strecke, geriet Marc Marquez bereits früh in Sturzgefahr, als er in Kurve 10 beinahe per Highsider abflog, einen Sturz aber noch abfangen konnte. Gegen Ende der Session gelang ihm das nicht mehr: In Kurve 7 katapultierte es den Spanier erneut aus dem Sitz, nur diesmal extrem hoch in die Luft.

Während sich seine Honda mehrfach überschlug, prallte Marquez hart auf den Asphalt auf und blieb dort zunächst angeschlagen sitzen, raffte sich dann aber auf und ging, begleitet von Streckenhelfern, davon. Von den vielen Stürzen, die der Honda-Pilot an diesem Wochenende bereits einstecken musste, war das der schlimmste.

Gestern war er in Q1 gleich zweimal gecrasht, hatte den Q2-Einzug daraufhin verpasst und sich nur auf Platz 15 qualifiziert. Sowohl er als auch Pol Espargaro klagten danach über massive Gripprobleme aufgrund der härteren Hinterreifen-Konstruktion.

Bei den beunruhigenden Bildern wurde das Klassement beinahe zur Nebensache. Dort reihte sich Marquez auf Platz vier hinter dem Spitzentrio aus Quartararo, Vinales und Oliveira ein. Marquez' Honda-Markenkollege Takaaki Nakagami rundete die Top 5 ab. Er wird das Rennen vom letzten Startplatz in Angriff nehmen.

Die beiden Ducati-Fahrer Johann Zarco und Enea Bastianini folgten auf den Plätzen sechs und sieben. Alex Marquez (LCR-Honda), Marco Bezzecchi (VR46) und Aleix Espargaro (Aprilia) komplettierten die Top 10, die innerhalb von 0,765 Sekunden lagen.

Update 4:35 Uhr: Nach seinem schweren Sturz war Marc Marquez für eine erste Untersuchung im Medical Centre an der Strecke. Er wirkte okay. Um eine Verletzung sicher auszuschließen, wurde der Spanier aber ins Krankenhaus gebracht.

