MotoGP-Insider: "Valentino Rossi wird vermutlich auch 2022 fahren"

MotoGP-Insider gehen davon aus, dass Valentino Rossi im Winter 2020/2021 mit Fabio Quartararo die Plätze tauschen wird und im kommenden Jahr bei Petronas-Yamaha als Teamkollege von Landsmann Franco Morbidelli antritt. Noch steht die offizielle Bestätigung aus, doch die involvierten Parteien sind sich offensichtlich einig. Fahrermanager Carlo Pernat wäre nicht überrascht, wenn Rossi nach 2021 auch noch in der Saison 2022 fahren wird.

Dann wäre Rossi bereits 43 Jahre alt. "Er wird 2021 fahren und vermutlich auch 2022. Jeder Hersteller hätte gern Rossi. Petronas sagt schon eine Weile, dass sie ihn wollen", erklärt Pernat im Gespräch mit 'GPOne' und betont: "Es war undenkbar, dass Valentino aufhört."

Einige Unklarheiten gibt es noch in Sachen Finanzen und Crew. Pernat sieht zumindest bei den Teammitgliedern in Rossis Crew keine Hürden: "Es ist sicher, dass Valentino sein Team mitnehmen wird. Das wird auch Quartararo tun. In diesem Fall ist es logisch."

"Yamaha hat sich so aufgestellt, dass sie vier Spitzenfahrer haben", erkennt der MotoGP-Fahrermanager und erwartet, dass Rossi auch in Sachen Entwicklung weiter mitbestimmen darf: "Vinales und Rossi können bei der Entwicklung zwei verschiedene Wege einschlagen. Das wird kein Problem sein. Valentino wird sich einbringen können."

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.